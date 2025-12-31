검찰, '통일교 후원 의혹' 송광석 기소…한학자 등 3명 보완수사 요구

▲ 검찰

정치권을 상대로 한 '쪼개기 후원 의혹'을 받는 통일교 인사가 재판에 넘겨졌습니다.서울중앙지검 공공수사2부(송봉준 부장검사)는 통일교 산하 단체 천주평화연합(UPF) 회장을 지낸 송광석 씨를 정치자금법 위반 혐의로 불구속 기소했다고 오늘(31일) 밝혔습니다.송 씨는 2019년 1월 통일교 관련 단체의 자금 1,300만 원을 국회의원 11명의 후원회에 기부한 혐의를 받습니다.검찰은 송 씨와 공범으로 송치된 한학자 통일교 총재, 윤영호 전 세계본부장, 정원주 전 총재 비서실장 등 3명에 대해서는 경찰에 보완 수사를 요구했습니다.검찰은 송 씨와 공범으로서 이들 3명의 역할과 연결고리 등이 좀 더 규명돼야 한다고 판단했습니다.이들은 2019년 초 여야 정치인들에게 조직적으로 불법 정치 후원금을 전달한 혐의를 받습니다.개인 명의로 후원금을 지급한 뒤 통일교 법인으로부터 돈을 보전받는, 이른바 '쪼개기 후원' 방식을 썼다고 경찰은 판단했습니다.이들의 공소시효는 7년으로 다음 달(1월) 2일 만료될 예정이었습니다.다만, 송 씨를 기소하면서 공범인 한 총재 등 3명의 공소시효도 함께 정지된다고 검찰은 밝혔습니다.경찰은 2018∼2020년 무렵 통일교 측이 전재수 전 해양수산부 장관, 임종성 전 더불어민주당 의원, 김규환 전 미래통합당 의원에게 수천만 원의 금품을 전달한 의혹 등에 대해 수사를 이어가고 있습니다.(사진=연합뉴스)