뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

K리그 김천 상무, 주승진 신임 감독 선임

이정찬 기자
작성 2025.12.31 17:35 조회수
K리그 김천 상무, 주승진 신임 감독 선임
▲ 김천 상무, 새 사령탑에 주승진 감독 선임

K리그1 김천 상무가 정정용 감독의 후임으로 주승진 감독을 선임했습니다.

신임 주 감독은 현역 시절 대전시티즌과 부산 아이파크에서 뛰며 K리그 통산 186경기에 출전한 선수 출신 지도자입니다.

은퇴 후 매탄중·고 감독을 거치며 춘계고교축구연맹전 3연패를 이끌었고 수원 삼성 유스총괄디렉터와 수석코치, 감독대행을 역임했습니다.

올해 한국프로축구연맹 기술연구그룹(TSG) 위원과 대구FC 수석코치를 거친 주 감독은 내년 시즌부터 김천 지휘봉을 잡게 됐습니다.

김천 구단은 "구단이 최우선 목표로 삼는 시민구단 전환이 이뤄질 경우 유소년 육성이 더욱 중요해지는 만큼, 유소년 감독과 유스총괄디렉터로 성공적인 경험을 보유한 주승진 감독의 능력에 기대를 걸고 있다"고 밝혔습니다.

주 감독은 "전임 감독께서 잘 해주셨기 때문에 책임이 막중하다는 것을 알고 있다"며 "공격적인 축구로 승리를 선물해드리고 싶다"고 포부를 밝혔습니다.

김천 상무는 주 감독을 보좌할 코치진 구성도 마쳤습니다.

김치우 코치, 박지훈 골키퍼 코치, 김주표 코치가 합류합니다.

김영효 물리치료사, 지성진 물리치료사, 노연호 전력 분석관은 내년 시즌도 동행을 이어갑니다.

김천은 내년 1월 8일부터 2월 1일까지 남해 스포츠파크, 2월 9일부터 22일까지 목포 국제축구센터에서 동계 전지훈련에 나섭니다.

(사진=김천 상무 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이정찬 기자 사진
이정찬 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지