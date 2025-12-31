K리그 김천 상무, 주승진 신임 감독 선임

▲ 김천 상무, 새 사령탑에 주승진 감독 선임

K리그1 김천 상무가 정정용 감독의 후임으로 주승진 감독을 선임했습니다.신임 주 감독은 현역 시절 대전시티즌과 부산 아이파크에서 뛰며 K리그 통산 186경기에 출전한 선수 출신 지도자입니다.은퇴 후 매탄중·고 감독을 거치며 춘계고교축구연맹전 3연패를 이끌었고 수원 삼성 유스총괄디렉터와 수석코치, 감독대행을 역임했습니다.올해 한국프로축구연맹 기술연구그룹(TSG) 위원과 대구FC 수석코치를 거친 주 감독은 내년 시즌부터 김천 지휘봉을 잡게 됐습니다.김천 구단은 "구단이 최우선 목표로 삼는 시민구단 전환이 이뤄질 경우 유소년 육성이 더욱 중요해지는 만큼, 유소년 감독과 유스총괄디렉터로 성공적인 경험을 보유한 주승진 감독의 능력에 기대를 걸고 있다"고 밝혔습니다.주 감독은 "전임 감독께서 잘 해주셨기 때문에 책임이 막중하다는 것을 알고 있다"며 "공격적인 축구로 승리를 선물해드리고 싶다"고 포부를 밝혔습니다.김천 상무는 주 감독을 보좌할 코치진 구성도 마쳤습니다.김치우 코치, 박지훈 골키퍼 코치, 김주표 코치가 합류합니다.김영효 물리치료사, 지성진 물리치료사, 노연호 전력 분석관은 내년 시즌도 동행을 이어갑니다.김천은 내년 1월 8일부터 2월 1일까지 남해 스포츠파크, 2월 9일부터 22일까지 목포 국제축구센터에서 동계 전지훈련에 나섭니다.(사진=김천 상무 제공, 연합뉴스)