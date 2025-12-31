청와대 "새해부터 47개 정부 부처 모두 정책 생중계 실시"

▲ 이규연 홍보소통수석이 31일 청와대 기자회견장에서 '정부 부처 KTV 생중계 확대' 브리핑을 하고 있다.

이재명 대통령이 취임 후 각종 행사에 적극적으로 도입해 온 '정책 생중계'가 2026년 새해부턴 47개 모든 정부 부처로 확대됩니다.이규연 청와대 홍보소통수석은 오늘(31일), 브리핑에서 "내년 1월부터 청와대뿐 아니라 47개 모든 부처를 대상으로 정책 생중계를 확대한다"고 밝혔습니다.그러면서, "역대 정부 중 최초로 국무총리와 각 부처가 시행하는 행사 중 정책적으로 중요한 현안이나 국민이 관심 가질 만한 사안에 대해서는 모두 생중계할 방침"이라고 밝혔습니다.또, "상징적인 국가 행사는 물론 다양한 정책 현안도 생중계를 통해 신속하게 알릴 방침"이라고도 덧붙였습니다.통상 생중계가 진행되는 광복절, 개천절 등 국경절이나 기념행사 외에 일반적 정책토론회도 생중계로 공개하겠다는 것입니다.이 대통령은 취임 이후, 각 지역을 순회하며 진행한 '타운 홀 미팅'부터 정부 부처 업무보고까지 전부 생중계로 공개한 바 있습니다.각 부처에서 판단하기에 생중계가 필요한 행사가 있으면 KTV에 신청하고, KTV는 '원스톱'으로 촬영·중계·송출 등을 지원하는 방식이라고 이 수석은 설명했습니다.이 수석은 "개방하면 할수록 국정이 더 투명해진다는 대통령의 국정 철학을 과감하게 실천해 열린 정부, 생중계 정부를 실현해 나가겠다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)