[자막뉴스] "무단결근 더 있었다" '발칵'…송민호, 결국 재입대하나?

신정은 기자
작성 2025.12.31 16:44 조회수
가수 송민호가 병역법 위반 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.

서울서부지검은 최근 사회복무요원 근무 중 반복적으로 무단결근한 송민호를 병역법 위반 혐의로 불구속 기소했다고 밝혔습니다.

검찰은 휴대전화 포렌식, GPS 내역 등 객관적 증거를 확보해 앞서 경찰이 송치한 범죄사실 외에도 송 씨가 추가로 무단결근한 사실을 밝혀냈다고 설명했습니다.

송 씨의 복무관리책임자 역시 병역법 위반 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.

송 씨는 지난 2023년 3월 서울 마포구의 한 주민편익시설에서 사회복무요원으로 근무를 시작해 지난해 12월 23일 소집해제됐습니다.

그러나 소집해제를 약 일주일 앞두고 송민호가 근무시간을 제대로 지키지 않고 심지어 출근하지 않았다는 내용의 폭로가 나와 논란이 됐습니다.

경찰은 병무청으로부터 의뢰받아 수사를 진행해 검찰에 송치했으며, 송 씨는 혐의를 대체로 인정한 것으로 알려졌습니다.

병무청은 혐의가 인정될 경우 송민호의 소집해제를 취소하고 문제가 된 기간만큼 재복무해야 한다는 입장입니다.

앞서 가수 싸이와 개그맨 손헌수 등이 부실 복무 적발로 재입대한 바 있습니다.

(취재 : 신정은, 영상편집 : 이다인, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
신정은 기자 사진
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

