"한국 무시할 거면 떠나라"…고성 오간 쿠팡 청문회

쿠팡의 대규모 개인정보 유출과 노동자 사망 문제 등을 다루는 국회 연석 청문회가 이틀째 열리고 있습니다. 청문위원들은 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표의 불성실한 답변 태도를 지적하며 쿠팡에 대한 질타를 이어갔습니다.



이성훈 기자입니다.



이틀째 열린 쿠팡 연석 청문회에 출석하기 위해 국회 청사에 도착한 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표.



미리 기다리고 있던 쿠팡 노조와 숨진 쿠팡 노동자 유족들이 거세게 항의합니다.



[김범석 쿠팡 의장은 어디에 있습니까?]



[로저스 사과하세요.]



청문회가 시작되자 위원들은 어제(30일) 로저스 대표가 보인 불성실한 답변 태도부터 지적했습니다.



[정일영/민주당 의원 : 로저스 그런 식으로 답변할 거고 우리 한국 국회, 한국 정부, 국민들 무시할 거면 한국에서 떠나십쇼.]



대규모 개인정보 유출 사태에 대한 쿠팡의 자체 조사가 국가정보원 지시에 따른 거란 주장을 되풀이한 데 대해서는 명백한 위증이라는 비판이 제기됐습니다.



[황정아/민주당 의원 : 어제 해롤드 로저스 대표는 위증에 위증을 더했습니다. 당당하게 목에 핏대를 세우더니 뒤에서는 협잡질이라고 표현할 수밖에 없는 일을 벌이고 있는 것 같습니다.]



최근 쿠팡이 보상안이라며 내놓은 이용권 사용 조건에 민형사 소송을 하지 않는다는 약관을 포함할 수 있다는 관측이 나왔는데, 로저스 대표는 "구매 이용권에는 조건이 없다"며 "허위정보"라고 밝혔습니다.



배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 쿠팡을 향해 피조사기관 역할에 충실하라며 경고했습니다.



[배경훈/부총리 겸 과학기술정보통신부 장관 : 쿠팡이 민관합동조사단의 요청도 지금 제대로 대응하고 있지 않고 있습니다. 160여 건의 자료 요청을 했으나, 현재 50여 건만 저희가 받은 상태고 또 중요한 정보들은 받고 있지 못하고.]



오늘 청문회에서는 로저스 대표에 대한 위증 혐의 고발 의결도 이뤄질 전망입니다.



(영상편집 : 유미라)