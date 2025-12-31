'첫 승격' 부천, 국가대표 출신 윤빛가람과 2년 계약

▲ 부천FC에 입단한 윤빛가람.

창단 후 처음으로 프로축구 K리그1 무대에 오르는 부천FC가 국가대표 출신 미드필더 윤빛가람을 품었습니다.부천은 오늘(31일) "윤빛가람과 2027년까지 2년 계약했다"고 발표했습니다.윤빛가람은 연령별 대표를 거쳐 국가대표로 A매치도 15경기를 뛴 베테랑입니다.2010년 광저우 아시안게임 동메달 획득에도 기여했습니다.2010년 경남FC를 통해 K리그에 데뷔한 윤빛가람은 성남FC, 제주 유나이티드, 상주 상무, 울산 현대, 수원FC 등을 거치면서 1부리그 420경기 62골 52도움을 비롯해 플레이오프 3경기, 리그컵 12경기 5골 3도움을 합쳐 435경기에서 67골 55도움의 성적을 남겼습니다.중국 옌볜 푸더에서도 활약했습니다.윤빛가람은 정교하고 창의적인 플레이가 강점입니다.넓은 시야와 정교한 패스, 정확도 높은 킥을 바탕으로 한 득점력도 가졌습니다.부천은 윤빛가람이 주장 한지호와 함께 후배 선수들의 K리그1 적응을 도울 수 있을 것으로 기대합니다.이영민 부천 감독은 윤빛가람에 대해 "기본적으로 훌륭한 기술을 갖춘 좋은 선수"라면서 "K리그1에서의 풍부한 경험을 바탕으로 팀의 중원을 더욱 단단하게 만들어줄 것으로 기대한다"고 밝혔습니다.윤빛가람은 "부천은 승격할 만한 좋은 팀이라고 생각해왔다"며 "감독님에 대한 신뢰로 좋은 축구를 배우고 싶습니다. 고참으로서 그동안의 경험을 후배들에게 알려주고 싶다"고 각오를 드러냈습니다.이어 "많은 우려가 있을 텐데 기대로 바꿀 수 있도록 경기장에서 증명하겠다"고 덧붙였습니다.(사진=부천FC 제공, 연합뉴스)