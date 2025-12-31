뉴스
현대캐피탈 레오·현대건설 김다인, 프로배구 3라운드 MVP

편광현 기자
작성 2025.12.31 15:30 조회수
현대캐피탈 레오·현대건설 김다인, 프로배구 3라운드 MVP
▲ 지난 20일 천안 유관순체육관에서 열린 프로배구 진에어 2025-2026 V리그 남자부 현대캐피탈과 OK저축은행에서 현대캐피탈 레오가 스파이크하고 있다.

프로배구 V리그 3라운드의 남녀 최우수 선수가 현대 계열 팀에서 배출됐습니다.

한국배구연맹은 오늘(31일) "남자부 레오나르도 레이바 마르티네스와 여자부 김다인이 진에어 2025-2026 V리그 3라운드 MVP로 선정됐다"고 발표했습니다.

레오는 기자단 투표에서 34표 중 15표를 획득해 13표의 팀 동료 허수봉을 2표 차로 제쳤습니다.

아웃사이드 히터 레오는 11번째 라운드 MVP를 수상하며, 은퇴한 김연경이 보유한 남녀부 역대 최다 라운드 MVP 수상 기록과 타이를 이뤘습니다.

레오는 3라운드에서 팀 공격 35.83%를 책임지며 득점 3위, 공격 종합 2위에 올라 표심을 얻었습니다.

지난달 18일 광주 서구 페퍼스타디움에서 열린 프로배구 V리그 여자부 페퍼저축은행과 현대건설의 경기. 현대건설 김다인(가운데) 선수 (사진=연합뉴스)
▲ 지난달 18일 광주 서구 페퍼스타디움에서 열린 프로배구 V리그 여자부 페퍼저축은행과 현대건설의 경기. 현대건설 김다인(가운데) 등 선수들이 기뻐하고 있다.

세터 김다인은 34표 중 12표를 받아 9표씩을 얻은 양효진과 지젤 실바를 제쳤습니다.

김다인은 고른 볼 배급으로 현대건설의 3라운드 전승을 이끌었습니다.

(사진=한국배구연맹 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

