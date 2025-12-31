뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

서울경찰청, 김병기 고발 10건 한꺼번에 수사

안희재 기자
작성 2025.12.31 15:07 조회수
서울경찰청, 김병기 고발 10건 한꺼번에 수사
▲ 더불어민주당 김병기 전 원내대표

경찰이 더불어민주당 김병기 의원과 관련한 각 경찰서의 고발 사건들을 한꺼번에 수사하기로 했습니다.

서울경찰청은 오늘(31일) 언론 공지를 통해 김 의원과 관련한 고발 사건 10건을 모두 서울청 공공범죄수사대에 배당해 수사에 착수한다고 밝혔습니다.

김 의원 관련 고발은 총 11건으로, 이 가운데 동작경찰서가 지난 9월부터 진행 중인 차남 숭실대 및 취업 청탁 수사는 진행 정도를 고려해 이첩하지 않았습니다.

김 의원을 둘러싸고 차남 의혹과 함께 아내의 동작구의회 부의장 법인카드 사적 유용 의혹, 대한항공 호텔 숙박권 무상 사용 의혹, 불법 입수한 보좌진 메신저 대화 내역 공개 의혹 등이 제기된 상태입니다.

강선우 의원이 2022년 지방선거 당시 시의원 공천 후보자에게 1억 원을 수수한 문제를 묵인한 게 아니냐는 의혹이 불거지자 김 의원은 결국 원내대표직에서 물러났습니다.

이 의혹과 관련해선 강 의원과 김경 서울시의원도 함께 고발됐습니다.

경찰은 고발장 검토와 고발인 조사 등을 마치는 대로 조만간 사실관계를 규명하기 위한 강제수사에 착수할 전망입니다.

경찰은 이날 오후 김 의원의 '쿠팡 식사' 의혹을 고발한 사법정의행동바로세우기시민행동 김한메 대표를 소환하며 실질적인 조사를 시작했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
안희재 기자 사진
안희재 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지