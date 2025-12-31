이강인, PSG 복귀해 재활…"순조롭게 회복 중"

▲ 이강인

허벅지를 다쳐 회복 중인 축구 국가대표 이강인이 훈련을 재개한 소속팀 파리 생제르맹에 합류해 재활을 이어갔습니다.구단에 따르면 루이스 엔리케 감독이 이끄는 PSG 선수단은 2026년을 앞두고 현지시간 어제(30일) 훈련을 재개했습니다.무려 6개의 트로피를 들어 올린 2025년의 마지막 경기였던 5부 리그 팀 방데 퐁트네 풋과의 2025-2026 프랑스컵 64강전 이후 열흘 만에 다시 모인 겁니다.프랑스 일간 르파리지앵은 "아프리카 네이션스컵에 각각 모로코와 세네갈 대표로 출전 중인 아슈라프 하키미와 이브라힘 음바예를 제외한 모든 선수가 복귀 첫날 훈련에 참석했다"고 전했습니다.이강인도 훈련 명단에 들었습니다.이강인은 한국시간으로 지난 18일 카타르 알라이얀의 아흐메드 빈 알리 스타디움에서 열린 플라멩구와의 2025 국제축구연맹 인터콘티넨털컵 결승에서 선발로 나섰다가 왼쪽 허벅지 근육을 다쳐 교체됐습니다.이후 구단은 "몇 주간 결장이 불가피하다"고 이강인의 몸 상태를 알렸습니다.다만, 이날 이강인과 플라멩구전에서 왼손 골절을 당한 골키퍼 마트베이 사포노프는 팀 훈련은 함께하지 못하고 따로 재활 프로그램을 소화했습니다.르파리지앵은 "예상대로 이강인과 사포노프는 단체 훈련에 불참했으며, PSG 훈련에 복귀하기까지는 조금 더 기다려야 할 것으로 보인다"면서 "둘 다 부상에서 회복 중이며, 재활 절차를 순조롭게 진행하고 있다"고 보도했습니다.방데 퐁트네 풋과의 경기에서 허벅지 근육을 다쳐 6∼8주간 결장할 전망인 공격수 캉탱 은장투 역시 단체 훈련에는 참여하지 않았습니다.PSG는 1월 4일 승격팀 파리 FC와의 정규리그 홈 경기로 2026년을 엽니다.1978년 이후 프랑스 프로축구 최상위 리그에서 처음 열리는 '파리 더비'입니다.1월 9일에는 쿠웨이트 쿠웨이트시티에서 올랭피크 드 마르세유를 상대로 프랑스 슈퍼컵을 치러 새해 첫 우승에 도전합니다.(사진=AP, 연합뉴스)