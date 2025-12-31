뉴스
[자막뉴스] "가족이 쓴 '당게글' 몰랐다? 딴 살림 차렸나" 홍준표, 한동훈에 일침

신정은 기자
작성 2025.12.31
국민의힘 '당원게시판 논란'과 관련한 한동훈 전 대표의 해명에 대해 홍준표 전 대구시장이 '거짓말'이라고 강도 높게 비판했습니다.

홍 전 시장은 자신의 페이스북에 글을 올려 한 전 대표가 가족의 게시글 작성 사실을 뒤늦게 알았다고 밝힌 것에 대해 "가족 전부 유치한 욕설과 비방에 동원됐는데 본인은 몰랐다? 그때는 집에 가지 않고 딴 살림을 차렸다는 말이냐"고 꼬집었습니다.

홍 전 시장은 한 전 대표 측의 과거 행보를 언급하며 "일이 있을 때마다 했던 여론조작 화환쇼도 그들 가족의 작품이라면 '드루킹 가족'과 다를 바 없다"고 맹비난했습니다.

앞서 한 전 대표의 가족과 이름이 같은 당원들이 국민의힘 온라인 홈페이지 당원 게시판에 윤석열 전 대통령 부부와 친윤계 의원들을 비판하는 글을 지속적으로 올렸다는 의혹이 불거진 바 있습니다.

조사에 착수한 국민의힘 당무감사위원회는 어제 "문제 계정들은 한 전 대표 가족들의 명의와 동일하다"고 밝혔습니다.

이에 대해 한 전 대표는 어제 SBS 라디오에 출연해 "가족들이 게시판에 윤 전 대통령 부부를 비판하는 사설 등을 올렸다는 걸 나중에 알게 됐다"고 처음으로 관련 사실을 인정했습니다.

[한동훈 / 국민의힘 전 대표 (SBS 라디오 '주영진의 뉴스직격') : 만약에 가족이 가족 명의로 게시물을 올린 게 비난받을 일이라면 사실 그것은 가족을 비난할 일은 아닌 것 같아요. 제가 정치인이니까 일어난 일이니까 저를 비난하시라 이렇게 말씀을 드리고 싶어요.]

다만 자신은 당원게시판에 가입조차 한 적 없고, 가족들의 글도 법적으로 문제 될 게 없다고 강조했습니다.

(취재 : 신정은, 영상편집 : 소지혜, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)
