뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[자막뉴스] 대통령 연하장에 "이걸 나한테?"…"윤 전 대통령한테도 한 번도 못 받은걸"

김민정 기자
작성 2025.12.31 15:25 조회수
PIP 닫기
'부정선거론자'인 민경욱 전 미래통합당 의원이 오늘(31일) 이재명 대통령의 신년 연하장을 받은 사실을 공개했습니다.

민 전 의원은 이날 자신의 소셜미디어에 이 대통령이 보낸 연하장 사진을 올리며 "무서운 일"이라고 썼습니다.

그러면서 이 대통령의 연하장 발송이 '고도의 심리전'일 가능성이 있다고 말했습니다.

민 전 의원은 자신이 낙선한 2020년 총선 결과를 무효로 해달라고 선거무효 소송을 냈다가 대법원이 기각 결정을 했는데도 승복하지 않고, 부정선거 주장을 계속해온 인물로, 윤석열 전 대통령의 12.3 불법 계엄도 지지했습니다.

이런 자신에게 정반대 성향의 이 대통령이 연하장을 보내 새해 인사를 하는 것에 대해 정치적 계산이 있지 않으면 믿기 어렵다고 표현한 겁니다.

민 전 의원은 "내가 죽음의 골짜기에 서서까지 당선을 위해 애를 썼던 윤석열 대통령으로부터도 3년 내내 단 한 번도 받아보지 못한 엽서를 나의 부정선거 투쟁의 대척점에 서 있는 이재명이 보내왔다"며 거듭 놀라움을 표했습니다.

청와대 관계자는 민 전 의원에게 연하장을 보낸 이유에 대해 "청와대는 국회 예우를 위해 대한민국헌정회의 협조를 받아 여야 전직 국회의원에게 신년 연하장을 발송했다"고 말했습니다.

20대 국회의원을 지낸 민 전 의원도 자동으로 발송 대상에 포함됐다는 겁니다.

지난 26일 청와대는 보도자료를 내고 "이 대통령이 2026년 새해를 맞아 국가 발전과 국민 생활 안정을 위해 헌신한 각계 주요 인사, 국가유공자, 사회적 배려 계층 및 외국 정상, 재외동포 등에게 신년 연하장을 보내 새해 인사를 전했다"고 밝혔습니다.

(취재 : 김민정, 영상편집 : 이승, 제작 : 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
김민정 기자 사진
김민정 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지