쿠팡 "국정원, '안보 사안 따를 의무' 공문…용의자 접촉 지시"

▲ 31일 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 쿠팡 침해사고 및 개인정보 유출, 불공정 거래, 노동환경 실태 파악과 재발 방지 대책 마련을 위한 청문회가 진행되고 있다

쿠팡은 대규모 개인정보 유출 사태와 관련한 자체 조사가 국가정보원의 요청에 따른 것이라고 거듭 주장했습니다.이재걸 쿠팡 법무 담당 부사장은 오늘(31일) 국회 청문회에서 '국정원이 일방적으로 용의자를 접촉하라고 지시했느냐'는 최민희 과학기술정보방송통신위원장의 질의에 "(국정원이) 12월 1일 처음 공문을 보내고, '국가안보에 대한 사안이기 때문에 요청하고, 쿠팡은 따를 법적 의무가 있다'고 했다"고 답했습니다.이 부사장은 "그 이후로 계속 연락을 주고받고 있었고, 12월 초에 '용의자에게 지금은 연락하는 게 좋을 것 같다. 연락을 해 봐라'라고 말을 했다"며 "처음에는 (국정원이) '중국 현지 직원에게 연락하는 게 어떻냐'고 했는데 저희가 그것은 어려울 것 같다고 말했다"고 설명했습니다.그러면서 "12월 초에 저희에게 '이제 (용의자에게) 문자를 보내보는 게 좋을 것 같다'고 요청했다"고 주장했습니다.이 부사장은 "국정원은 '용의자를 직접 만날 수 없으니 쿠팡 직원이 만나달라'고 요청했다"며 "쿠팡 발표 내용의 기초가 되는 것은 국정원도 모두 알고 있다"고 말했습니다.이 부사장은 다만 "국정원이 발표를 요청한 적은 없다"고 덧붙였습니다.이 부사장은 '용의자를 먼저 일방적으로 접촉하라고 했느냐'는 거듭된 질문에 "국정원은 항상 말을 애매하게 주는데 그렇게 이해하고 있다"고 밝혔습니다.'해킹에 사용된 장비를 국정원이 포렌식 하라고 지시했느냐'는 질문에는 "이 기기가 회수됐을 때 어떻게 하면 좋겠냐고 여쭤봤고, '기기가 회수됐을 때는 알아서 해도 좋겠다'고 했다"고 전했습니다.이 부사장은 이 역시 '직접 지시였느냐'고 하자 "국정원에서는 회수한 다음에 알아서 해도 된다는 취지로 말했다"며 "포렌식 리뷰를 하라는 게 아니라 카피 등에 대해서 알아서 해도 된다는 것"이라고 설명했습니다.외국 포렌식 업체 선정 과정에 대해서는 "국정원과 어느 업체가 좋은지 많은 대화가 있었다"며 "우리가 여러 업체를 제안했고, 국정원도 여러 업체를 제안해 논의를 통해서 결정했다"고 밝혔습니다.해롤드 로저스 대표는 '포렌식 업체에 누가 대금을 지급했느냐'는 질의에 "확인해 봐야 알겠지만 쿠팡Inc나 쿠팡 한국이 지급한 것 같다"고 답했습니다.(사진=연합뉴스)