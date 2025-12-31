뉴스
갓세븐 영재, 하늘나라 간 반려견 이름으로 유기견 쉼터에 3000만 원 기부

갓세븐 영재, 하늘나라 간 반려견 이름으로 유기견 쉼터에 3000만 원 기부
갓세븐(GOT7) 영재가 추운 겨울을 앞두고 소외된 생명들을 위한 뜻깊은 나눔을 실천하며 온기를 나누었다.

갓세븐 영재가 최근 유기견 보호 쉼터인 '코리안독스 레인보우 쉼터'에 후원금 3천만 원을 전달했다. 이번 기부는 올해 초 무지개다리를 건넌 그의 소중한 가족이자 반려견인 '코코'의 이름으로 진행되어 그 의미를 더했다.

특히 영재는 바쁜 일정 속에서도 틈틈이 직접 보호소를 찾아 유기견들을 돌보고 견사 청소에 나서는 등 후원에 그치지 않는 봉사활동으로 나눔을 실천해 왔다.

이번에 전달된 기부금은 열악한 환경에서 구조되어 돌봄이 절실한 유기견들이 보다 쾌적한 환경에서 건강을 회복하고 새로운 가족을 만날 준비를 하고 노후된 보호 시설을 개선하는 데 큰 힘이 될 전망이다.

한편, 기부를 통해 겨울 추위를 녹이는 훈훈한 감동을 선사한 영재는 현재 사회복무요원으로 복무하며 성실히 국방의 의무를 수행하고 있으며, 국방의 의무를 마친 후 한층 더 성숙해진 모습으로 대중 앞에 설 예정이다.

(SBS연예뉴스 강경윤 기자)
