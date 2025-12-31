[여담야담] "그만합시다!" 적반하장…이틀째 안하무인

[편상욱의 뉴스브리핑]



● "허위 정보 잘못 알아"



신현영 / 전 더불어민주당 의원

"쿠팡, 청문회서 변명만…국정조사 필요성만 드러나"



김용태 / 국민의힘 의원

"쿠팡 보상안, 국민들 기분 나쁠 것…정신 못 차린 듯"

--------------------------------------------



▷ 편상욱 / 앵커 : 정작 관심 있는 것은 바로 쿠팡 문제입니다. 쿠팡의 대규모 개인정보 유출과 노동자 사망 문제 등을 다루는 국회 연석 청문회가 이틀째 열리고 있죠. 해롤드 로저스 쿠팡 임시 대표는 오늘도 국회에 출석하면서 기다리고 있던 시민들로부터 뼈아픈 충고를 들었습니다. 보시죠.



▷ 편상욱 / 앵커 : 오늘 청문회 상황인데요. 어제도 별반 다르지 않았습니다. 로저스 임시 대표의 태도가 의원들의 분노를 샀습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 어제는 저희가 화면에 쓰지 않았습니다마는 로저스 대표가 책상을 이렇게 치면서 ENOUGH 됐어요. 그만 합시다. 이렇게 하는 내용이 굉장히 화제가 됐어요. 이게 쿠팡의 전략입니까?



▶ 신현영 / 전 민주당 의원 : 진짜 적반하장이 따로 없는 것 같습니다. 저도 어제 늦게까지 청문회 보면서 정말 소위 말하는 화딱지가 나더라고요. 그래서 쿠팡에 대한 분노가 더 커질 수밖에 없었고 실제로 이런 부분에 있어서 문제를 유발한 쿠팡이 진정으로 사과하고 수습에 대해서 국민들한테 약속하고 책임지는 모습을 보이면 될 텐데 그렇지 않고 오히려 정부의 지시를 따라서 내부에 국정원이 지시를 했다. 그래서 우리는 그 당사자를 만난 것이고 포렌식을 한 것이다라고 계속해서 본인들 변명만 하고 있는 모습이 정말 청문회를 하면 할수록 국정조사 가야 되겠구나. 정말 공정위나 어떤 제재든 쿠팡이 대한민국에서 제대로 기업 윤리를 가지고 할 수 있는가에 대해서 저희는 계속 의문이 들기 때문에 강력한 제재로 갈 수밖에 없다라고 생각을 합니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 김용태 의원도 쿠팡 회원인가요?



▶ 김용태 / 국민의힘 의원 : 저도 회원입니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 탈퇴했습니까.



▶ 김용태 / 국민의힘 의원 : 아직 탈퇴하지 않았습니다. 그런데 어제 로저스 대표 이너프. 미국 드라마 보면 이너프라는 말이 싸울 때 상대방한테 굉장히 모욕적으로 들리는 말이에요. 됐어, 꺼져. 뭐 이런 뜻이거든요. 사실 최근에 쿠팡이 내놨던 보상책이라고 하는 것도 본인들은 역대 이런 전례가 없었다라는 식의 해석을 하지만 국민들이 느끼기에는 굉장히 기분이 나쁘죠. 잘 쓰지 않는 플랫폼의 이용권을 주겠다고 하는 건데 아직도 쿠팡은 저는 정신 못 차렸다고 생각이 듭니다. 감정적으로 대응할 것이 아니라 제대로 법률을 개선해서 다시는 쿠팡 이렇게 국민을 무시하지 못하게 제도를 개선할 필요가 있겠습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣죠. 김용태 국민의힘 국회의원, 신현영 전 더불어민주당 국회의원과 함께했습니다. 두 분 수고하셨습니다.



