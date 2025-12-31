[여담야담] 김병기 사퇴 날, '당게' 폭탄 버튼 누른 국힘

[편상욱의 뉴스브리핑]



■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:00)

■ 진행 : 편상욱 앵커

■ 대담 : 신현영 전 더불어민주당 의원, 김용태 국민의힘 의원

--------------------------------------------



● "나중에 알아" 첫 인정



신현영 / 전 더불어민주당 의원

"한동훈 '당게' 진실공방은 꼬리 무는 정치…거대 담론 놓쳐"



김용태 / 국민의힘 의원

"한동훈, 부끄러운 행위는 사실…사과하고 넘어가는 게 본인에게 더 좋을 듯"

--------------------------------------------



▷ 편상욱 / 앵커 : 국민의힘 당무감사위원회가 이른바 당원 게시판 사태에 대한 조사 결과를 발표했습니다. 이 소식도 짚어보겠습니다. 그 뒤로 후폭풍이 이어지고 있습니다. 한동훈 전 국민의힘 대표와 이호선 당무감사위원장이 진실 공방을 이어가고 있는데요. 우선 한동훈 전 대표의 첫 입장부터 듣고 오겠습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 한동훈 전 대표 가족들이 올린 게 맞다. 사실상 인정을 하면서도 그런데 이 당무감사위원회의 해명에 발표에 대해서는 허위 사실이 있다. 이렇게 지적을 했습니다. 오늘 SNS에 올린 내용 같이 보시죠. 이호선 당무감사위원장은 동명이인인 한동훈 게시물을, 한동훈이란 다른 사람이죠. 다른 사람이 올린 게시물을 제 가족 게시물인 것처럼 조작하는 등 게시물 명의자를 조작해서 발표했다. 저는 게시판에 아예 가입하지도 않았다는 것이 이미 공식적으로 확인되어 있고 이 조작에 대해서 이호선 씨와 가담자들 그 배후에 대해서 엄중한 책임을 물을 것이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 김용태 의원은 어떻게 봅니까. 일단 당무감사위원회가 증거로 첨부한 게시글의 제목과 작성자를 보면 진 모 씨라고 돼 있어요. 그런데 실제로 업로드된 게시글의 작성자를 보면 한OO, 즉 이렇게 한동훈 전 대표를 암시하는 듯한 이름으로 돼 있단 말입니다. 이거 어떻게 봐야 됩니까.



▶ 김용태 / 국민의힘 의원 : 물론 한동훈 전 대표 입장에서는 억울하고 한동훈 전 대표 주장에 따르면 어찌 되었든 당무감사위가 증거를 조작했으니 억울할 수 있겠다는 생각이 드는데요. 저는 지금 이게 무슨 의미가 있나 싶습니다. 아쉽게도 한동훈 전 대표 같은 경우는 당의 지도자였잖아요. 그리고 많은 당원분들이나 국민들이 지도자라고 생각을 하시는 분인데 여기에 대고 이미 본인이 말씀하신 것에 물론 당무감사위가 증거 조작을 했다는 주장을 하시지만 그렇다고 하더라도 사실 이러한 행위들에 대해서는 부끄러운 거였잖아요. 그러면 사실 본인이 어떤 입장을 발표하고 묵혀두는 게 여기서 끝내는 게 한동훈 전 대표를 위해서도 더 좋지 않나 개인적으로 저는 생각을 합니다. 그러니까 정치인이잖아요. 법률가가 아니고 정치인이라면 사실 본인의 행위에 대해서 본인이 하나하나씩 다 반박하는 것보다는 억울할 수는 있겠지만 여기서 묻고 과거에 본인이 주장하셨던 그런 한동훈 전 대표의 가족분들이 올린 것에 대해서 포괄적으로 함께 사과하고 더 이상 여기에 대한 반박이나 이런 걸 안 하시는 게 본인을 위해서도 좋지 않을까 생각이 듭니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 신현영 전 의원, 일단 1년 전에 일어났던 당 게시판 사건입니다. 이걸 가지고 지금 당무감사위 그리고 전 대표였던 한동훈 전 대표 이렇게 옥신각신 서로 반론에 재반박이 이어지고 있어요. 상대당 입장에서 보면 어때요?



▶ 신현영 / 전 민주당 의원 : 그러니까 우리 당으로서는 나쁠 건 없는데 솔직히 말하면 그런데 이런 이슈들을 가지고 이렇게 오랫동안 끌 일인가에 대해서는 저도 답답한 부분이 분명히 있고요. 김용태 의원님 발언에 저도 공감을 하는데 한동훈 전 대표가 정말 당대표까지 한, 통 큰 정치를 하시는 분이라면 이런 당 게시판 이슈는 진작에 털고 우리 가족이 부적절했다. 그런 부분에서 내가 책임지겠다. 이렇게 통 큰 정치하고 털고 갔으면 지금까지 장동혁 대표가 이런 부분에 있어서 계속 시비를 걸기도 힘들었을 거다라고 생각이 들거든요. 물론 이호선 위원장이 디테일하게 있어서는 잘못된 부분이 있을 수 있고 어제도 공식적인 그런 과정이 아니라 블로그에 올렸다는 것 자체라도 그런 신뢰성이나 공신력에 문제가 있을 수는 있죠. 그런데 한동훈 전 대표는 끝까지 이런 부분에 있어서 이렇게 트집을 잡으면서 나는 그래서 억울하다. 이런 프레임으로 가는 것이 여전히 뭔가 좀 피곤한 스타일 아니냐, 그리고 끝까지 뭔가 꼬리 무는 정치를 하면서 큰 그림에서의 그런 한동훈의 거대 담론을 얘기하는 그런 상황을 놓치고 있는 거 아니냐라는 부분에 있어서 이거는 이호선 한동훈 이런 싸움으로 가는 것 자체가 바람직하지 않다. 국민의힘에도 좋지 않고 그런데 이런 부분들이 결국에는 계속 한동훈 전 대표가 바득바득 우기는 경우에는 이호선 그때 위원장이 뭐라고 그랬어요. 들이받는 소는 돌로 쳐 죽인다고 했잖아요. 끝까지 크게 이슈가 될 것이기 때문에 이슈를 살리고 살리고 살리고 결국에는 서로 다 좋지 않은 그런 담론으로 갈 것이기 때문에 오늘이 2025년 마지막 날이지 않겠습니까. 새해는 좀 툴툴 털고 국민의힘도 멋진 보수로서 거듭날 수 있는 그런 모습을 국민들한테 보이기를 바라는 바입니다.



▶ 김용태 / 국민의힘 의원 : 한 가지만 첨언을 하자면 공감하고요. 그러니까 싸울 때 싸우더라도 민주주의 가치를 갖고 싸우거나 혹은 계엄과 관련해서 입장이 다른 것에 대해서는 확실하게 싸워야 한다고 생각하는데 이 당원 게시판에 증거를 조작했네 마네 갖고 싸우는 것은 한동훈 전 대표가 해왔던 비대위원장 당 대표의 그 권위하고는 맞지 않는 주제라고 생각합니다. 그래서 여기서 말씀하셨던 것처럼 다 덮고 사과하고 끝내는 게 맞는다고 생각합니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 이런 가운데 국민의힘 당내에서도 조사 결과 발표 시기와 내용을 두고 친한계와 또 당 지도부 간의 갈등이 심화되고 있습니다. 한동훈 전 대표는 장동혁 대표가 1년이 지나서 정치 공세를 한다고 주장하기도 했습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 국민의힘이 어제 당원 게시판 조사 결과를 발표한 게 어제였잖아요. 어제 공교롭게도 민주당에서는 김병기 원내대표가 사퇴하는 사건이 있었습니다. 국민의힘으로서 어떻게 보면 여당을 공격할 수 있는 절호의 찬스를 자기 당의 내분으로 지금 덮어버린 결과가 돼 버렸지 않습니까.



▶ 신현영 / 전 민주당 의원 : 장동혁 대표가 본인한테 다 계획이 있다고 그랬잖아요. 타임라인이 있다고 그랬잖아요. 그리고 하루에 1도씩 바뀌겠다고 얘기했잖아요. 그래서 지금 자료 화면에서 본 것처럼 24년도에 장동혁 최고위원과 25년도의 장동혁 대표의 모습은 완전 180도 바뀌었다. 그런 면에서 이제는 변화해야 할 시기에 또 이런 민주당에 어떻게 보면 악재인 이슈에 있어서 국민의힘도 뒤지지 않고 본인들의 이슈를 다시 한 번 이렇게 상기시켰다는 면에서 우리 정치가 이렇게 여전히 한심한 수준이구나라는 안타까움을 금하지 못하고요. 실제로 이런 부분에 있어서는 말씀하신 것처럼 정말 치열하게 우리 국민의 정책과 민생을 위해서 싸우는 그런 유능한 정치가 아니라 정말 꼬투리 잡기 정치, 그래서 내가 살려면 너를 무너뜨려야 하는 정치, 그런 부분에 있어서 장동혁 대표가 여전히 그런 한동훈 전 대표를 바라보고 당 내에서의 입지를 밀어내기 위한 노력을 하고 있다. 그런데 이 부분은 정리가 되기 전까지는 계속해서 살아올 이슈이기 때문에 장동혁 대표의 입장에서는 올해까지 이런 한동훈 전 대표의 당게 문제를 정리하고 내년부터는 좀 지방선거 체제로 바뀌겠다라는 그런 생각의 일환이지 않을까라는 생각도 합니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 정작 국민들 입장에서는 국민의힘의 내부에서 일어나고 있는 당원 게시판 문제가 별로 관심이 없을 수 있다는 점도 좀 참작해 줬으면 좋겠습니다.



