[자막뉴스] 구청장 홍보물에 대통령과 '미소'…알고보니 AI 합성 사진

신정은 기자
작성 2025.12.31
최근 광주 광산구를 기반으로 수백 명이 모인 카카오톡 단체 채팅방에 게시된 사진입니다.

박병규 광산구청장과 이재명 대통령이 함께 웃는 모습을 담은 사진으로, 해당 사진은 박 청장의 행정력을 극찬하는 기사의 일부처럼 보이도록 구성됐는데 실제로는 기사와 관련 없는 사진이었습니다.

특히 이 사진은 금호타이어 화재 대피소에서 당시 대통령 후보였던 이 대통령과 박 청장이 주민을 만나고 있는 모습을 포착한 것처럼 보이지만, 실제로는 AI로 합성된 '가짜 사진'인 것으로 파악됐습니다.

당시 두 사람이 해당 장소에서 이 주민을 만난 건 사실이지만, 이 대통령만 부각되고 박 청장의 모습이 잘 드러나지 않자 누군가 의도적으로 합성 사진을 만든 것으로 보입니다.

합성 사진을 생성하고 배포한 인물이 누구인지 특정되지는 않았습니다.

다만 임의로 생성된 '가짜 사진'이 지방선거를 앞두고 유권자에게 혼란을 줄 수 있는 것 아니냐는 지적이 나옵니다.

현행 공직선거법은 선거일 90일 전부터 선거운동을 위한 딥페이크 영상의 제작과 유포를 금지하고 있습니다.

내년 1월부터는 AI 생성물임을 알리는 워터마크 표시를 의무화한 이른바 'AI 기본법'이 시행됩니다.

(취재 : 신정은, 영상편집 : 이승진, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)
