장나라·김지원·소지섭·유연석…'2025 SBS연기대상', 시상자 31人 공개

'2025 SBS 연기대상'을 더욱 풍성하게 빛낼 역대급 시상자 라인업이 공개됐다.



오늘(31일) 밤 8시 50분 방송되는 '2025 SBS 연기대상'이 시상자 라인업을 발표하며 서막을 열 준비를 마쳤다. 올해 시상자 라인업에는 2025년 한 해 동안 K-드라마를 이끌고 대중의 사랑을 받았던 배우 31명이 포함되어 시상식의 위상을 더한다.



그 31명으로는 배우 서범준, 최유주, 서현우, 심이영, 권율, 정유민, 김인권, 김재화, 이규한, 한재이, 강상준, 김신비, 로몬, 김혜윤, 표지훈, 김형서, 지승현, 김아영, 곽시양, 박지현, 윤시윤, 카사마츠 쇼, 김범, 안보현, 정은채, 유연석, 소지섭, 최대훈, 윤경호, 김지원, 장나라가 시상자 명단에 이름을 올렸다. K-드라마를 전 세계에 확장한 주역부터 신선한 매력으로 드라마계에서 활약한 인물까지 K-컬처의 다양한 영역을 아우르는 배우들이 총출동한다.



먼저 '2024 SBS 연기대상' 신인 연기상을 받았던 '열혈사제2'-'우주메리미'의 서범준과 '7인의 부활'의 최유주가 시상에 나선다. 또한 '2024 SBS 연기대상'에서 시즌제 드라마 부문 조연상을 받았던 서현우와 심이영이 시상자로 함께 호흡을 맞춘다. 여기에 '2024 SBS 연기대상' 미니시리즈 장르·액션 부문 조연상을 받았던 권율과 정유민, 지난해 '지옥에서 온 판사'에 이어 올해 '귀궁'까지 극에 활력을 불어넣은 김인권과 '2024 SBS 연기대상' 미니시리즈 휴먼·판타지 부문 조연상을 받은 김재화가 참여한다.



또한 '2024 SBS 연기대상' 베스트 퍼포먼스상의 주인공이었던 '지옥에서 온 판사'의 이규한과 '굿파트너'의 한재이, '재벌X형사' 시즌1에 이어 시즌2까지 함께 호흡을 맞추는 강상준, 김신비의 참여도 눈길을 끈다. 2026년 SBS 금토드라마 흥행 포문을 여는 '오늘부터 인간입니다만'의 김혜윤, 로몬과 함께 '2024 SBS 연기대상' 미니시리즈 휴먼·판타지 남자 우수 연기상을 받은 '굿파트너' 표지훈과 시즌제 드라마 부문 우수 연기상을 받은 '열혈사제2' 김형서, 미니시리즈 휴먼·판타지 부문 남자 조연상을 받은 '굿파트너' 지승현과 미니시리즈 휴먼·판타지 부문 여자 우수 연기상을 받은 '지옥에서 온 판사'의 김아영이 시상자로 나선다.



이와 함께 '2024 SBS 연기대상' 미니시리즈 장르·액션 부문 우수 연기상을 받았던 '재벌X형사'의 곽시양과 박지현 그리고 '모범택시3'에서 강렬한 빌런으로 활약하며 안방을 사로잡은 윤시윤과 일본 배우 카사마츠 쇼도 시상자에 이름을 올렸다. 여기에 '오늘도 매진했습니다'로 2026년 안방 복귀에 나선 김범과 '재벌X형사' 시즌2에서 새롭게 호흡을 맞추는 안보현, 정은채, '신이랑 법률사무소'에서 귀신 보는 변호사로 등장을 예고한 유연석, 평범한 가장들의 반격을 그린 연륜 블록버스터 '김부장'의 소지섭, 최대훈, 윤경호가 참석한다.



그뿐만 아니라 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'에서 천재 외과의사로 변신한 김지원과 '2024 SBS 연기대상' 대상의 주인공이자 '굿파트너' 시즌2로 돌아오는 장나라도 시상자 라인업에 이름을 올려 관심이 쏠린다.



이처럼 '2025 SBS 연기대상'을 위해 한자리에 모인 K-드라마 주역들의 시상을 통해 더욱 풍성하고 의미 있는 축제가 될 것으로 기대된다.



초호화 시상자들과 함께하는 '2025 SBS 연기대상'은 방송인 신동엽, 배우 채원빈, 허남준의 진행으로 오늘(31일) 밤 8시 50분부터 생방송된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)