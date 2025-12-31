한국 할머니들 막춤 무대 올렸더니, 전세계에서 찾는 무용가 됐다ㅣ무용가 안은미 [커튼콜 294]

안은미 씨의 신작 '동방미래특급'은 2025년 한국 초연 이후 유럽 곳곳에서 격찬을 받으며 공연 중인데요, 그가 아시아 각지에서 수행한 몸의 '리서치'를 바탕으로 내놓은 이 작품은 서구의 시선으로 뭉뚱그린 하나의 아시아가 아니라, 서로 만나고, 마찰하고, 섞이는 아시아 내부자의 시선, '인터-아시아'를 통해 '아시아의 시간이 왔다'고 선언하는 작품입니다. 상상을 뛰어넘는 안은미 씨의 춤 인생과 작품 이야기, 공연 영상과 함께 만나보시죠.
진행 : SBS 김수현 문화전문기자, 이병희 아나운서ㅣ출연 : 무용가 안은미ㅣ글·편집 : 김은혜 PD
출처 및 제공 : 전주 세계소리축제, 안은미 유튜브 채널
댓글