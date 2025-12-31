쿠팡 이직 시도 경찰관 취업 불허…"경찰에 영향력 행사 가능성"

▲ 경찰관

최근 대규모 개인정보 유출 사태와 맞물려 쿠팡의 대관 인력 규모가 주목받는 가운데 쿠팡에 다음 달 부장급으로 합류하려던 전직 경위급 경찰관의 취업이 불발됐습니다.인사혁신처 산하 정부공직자윤리위원회는 오늘(31일) 이 같은 퇴직 공직자의 취업심사 결과를 공개했습니다.인사처 관계자는 전직 경찰관의 쿠팡 취업 제한 이유에 대해 "취업한 이후 퇴직 전 소속기관(경찰)에 영향력을 행사할 가능성이 있기 때문"이라고 설명했습니다.윤리위는 또 퇴직 후 김앤장 법률사무소 변호사로 취직하려던 전직 경감·경위 5명에 대해서도 취업을 제한하는 결정을 내렸습니다.또 국방과학연구소 수석연구원 출신 인사는 방산업체 풍산에 계약사원으로 취업하려 했으나 업무 관련성 탓에 취업 불승인 결정을 받았습니다.이밖에 윤석열 정부 대통령실 출신 인사들의 김앤장, 법무법인 세종, 한국제강 전무이사 취업 및 4급 상당 국무총리비서실 직원의 크래프톤 취업은 통과됐습니다.금융감독원 2∼3급 직원들의 한국투자증권, 삼성증권과 김앤장 등 로펌 취업도 가능하다는 판단을 받았습니다.윤리위는 사전 취업 심사를 거치지 않고 임의로 취업한 퇴직공직자 4명에 대해선 법원에 과태료 부과를 요청했습니다.공직자윤리법에 따라 공무원은 퇴직 후 3년간 일정 규모 이상의 법인에 취업하려면 사전 심사를 받아야 합니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)