'1억 공천헌금' 의혹 일파만파…경찰, 수사 착수

<앵커>



2022년 지방선거 당시, 민주당 강선우 의원이 자신의 보좌관이 공천과 관련해 1억 원을 받았다는 것을 김병기 의원과 상의한 내용이 담긴 녹취 파일이 공개됐습니다. 이른바 공천헌금 의혹과 관련해서 고발장을 접수한 경찰은 수사에 착수했습니다.



보도에 김관진 기자입니다.



<기자>



지난 2022년 4월 21일, 지방선거 광역의원 공천을 앞두고, 당시 민주당 서울시당의 공천관리위원회 간사였던 김병기 의원과 공관위원이던 강선우 의원이 나눈 대화의 녹취입니다.



[김병기/민주당 의원·당시 서울시당 공천관리위원회 간사 (지난 2022년 4월 21일) : 1억 이렇게 뭐 그 돈을 갖다가 받은 걸 ○○○ 지금 사무국장이 그러니까 보관하고 있었다는 거 아닙니까?]



[강선우/민주당 위원·당시 서울시당 공천관리위원 (지난 2022년 4월 21일) : 정말 그냥 아무 생각이 없었던 거죠 정말.]



강 의원 지역구인 서울 강서구에서 서울시의원 후보로 출마하려는 김경 시의원이 강 의원 보좌관에게 1억 원을 건넸고, 그 돈을 보관하고 있다면서 처리 방법을 강 의원이 김 의원에게 상의한 내용인 겁니다.



대화에서는 1억 원이 공천과 관련된 돈이란 사실이 언급됩니다.



김 의원은 "원칙대로 처리해야 한다"며 돈을 돌려주라고도 말합니다.



[김병기/민주당 의원 : 어쩌다가 저한테 상의하셔가지고 이 문제가… 그리고 그걸 들어버렸으니.]



[강선우/민주당 의원 : 의원님 저 좀 살려주세요.]



하지만 공천 배제나 수사 의뢰는 이뤄지지 않았고, 김 시의원은 단수 공천을 받아 재선에 성공했습니다.



민주당은 긴급 최고위원회를 열고 윤리감찰단에 강 의원에 대한 진상 조사를 지시했습니다.



강 의원에 대한 고발장을 접수한 경찰도 수사에 착수했습니다.



서울경찰청 공공범죄수사대는 곧 고발인을 불러 고발 취지를 조사한 뒤 본격적인 사실관계 확인에 나설 예정입니다.



국민의힘은 수사가 미진할 경우 특검을 통한 진상규명에 나서겠다고 압박했습니다.



박성훈 수석대변인은 논평에서 이번 의혹을 민주당 공천 뇌물 사태로 규정하면서 "단순한 개인의 일탈이 아니라 조직적인 범죄에 가깝다"고 지적했습니다.



