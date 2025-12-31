'쿠팡 블랙리스트' 공익제보자 참고인 조사

<앵커>



쿠팡 일용직 노동자 퇴직금 미지급 관련 의혹을 수사하는 안권섭 상설특별검사팀이 '쿠팡 블랙리스트' 공익 제보자를 참고인으로 소환했습니다. 특검팀은 일용직 채용과 관리, 또 퇴직금 미지급 등이 어떻게 진행됐는지 전방위적으로 조사한다는 계획입니다.



김덕현 기자입니다.



<기자>



상설특검팀은 오늘(31일) 오전 10시 '쿠팡 블랙리스트'를 공론화시켰던 공익 제보자 김준호 씨를 참고인 신분으로 소환했습니다.



김 씨는 지난 2022년 11월부터 5개월여간 쿠팡 물류 자회사 인사 담당 부서에서 근무하면서, '블랙리스트' 문건을 활용해 취업 지원자들을 배제하는 업무를 수행했는데, 지난해 이 같은 사실을 공익제보했습니다.



특검팀은 김 씨를 상대로 쿠팡 측 일용직 채용과 관리, 퇴직금 미지급 등이 어떤 방식으로 진행됐는지 따져볼 계획입니다.



[김준호/'쿠팡 블랙리스트' 공익제보자 : (취업규칙 변경이) 적절하지 않았다고 생각하고 있고요. 원래는 일용직 퇴직금을 정상적으로 지급했었는데, 어느 순간부터 퇴직금을 미지급하는 사태가 점점 늘어나기 시작했고….]



쿠팡 측은 2023년 5월 일용직들이 주 15시간 근무를 채우지 못하면 퇴직금 산정 기간을 처음부터 다시 계산하도록 하는, 이른바 '리셋 규정'을 담아 취업규칙을 바꿨습니다.



특검팀은 이와 관련해 쿠팡 측이 퇴직금을 고의로 지급하지 않았다는 의혹을 수사하고 있습니다.



지난 16일 퇴직금 미지급 사건을 기소 의견으로 송치했던 근로감독관 A 씨를 참고인 신분으로 불러 조사한 특검팀은 어제 '퇴직금 리셋 규정'을 담은 취업규칙 변경을 승인했던 근로감독관 B 씨도 소환 조사했습니다.



또, 특검팀은 쿠팡 측 퇴직금 미지급 사건에 대한 무혐의 보고서를 작성한 담당 주임검사도 앞서 조사했는데, 해당 검사의 피의자 전환 가능성도 검토하고 있습니다.



(영상취재 : 조창현, 영상편집 : 신세은)