뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'6천만 원 수수 1심 무죄' 노웅래 항소심, 내년 2월 시작

신용일 기자
작성 2025.12.31 11:39 조회수
'6천만 원 수수 1심 무죄' 노웅래 항소심, 내년 2월 시작
▲ 불법 정치자금 6천만 원을 받은 혐의로 재판에 넘겨진 노웅래 전 더불어민주당 의원이 지난달 26일 서울중앙지법에서 열린 1심 선고에서 무죄를 선고받은 뒤 청사를 나서고 있다.

사업가에게 수천만 원대 뇌물과 정치자금을 받은 혐의로 재판에 넘겨졌다가 1심에서 무죄가 선고된 노웅래 전 더불어민주당 의원의 항소심이 내년 2월 시작됩니다.

오늘(31일) 법조계에 따르면 서울중앙지법 형사항소5-2부(김용중 김지선 소병진 부장판사)는 노 전 의원의 정치자금법 위반 등 혐의 사건의 2심 첫 공판기일을 내년 2월 4일로 지정했습니다.

지난달 1심은 검찰이 증거로 제출한 휴대전화 전자정보가 위법하게 수집됐다고 보고 노 전 의원에게 무죄를 선고했습니다.

이에 서울중앙지검은 "최근 디지털 증거의 확보 절차 적법성과 관련해 재판부에 따라 판단이 엇갈리고 있어 통일적 기준이 필요하다"며 항소했습니다.

노 전 의원은 2020년 2∼12월 물류센터 인허가 알선, 발전소 납품 사업·태양광 발전 사업 편의 제공 등의 명목으로 사업가 박모 씨에게서 5차례에 걸쳐 총 6천만 원을 받은 혐의로 2023년 3월 불구속 기소됐습니다.

이 가운데 일부는 총선 전 선거자금, 당 전당대회 선거비용 명목으로 건네졌다는 게 검찰 측 판단입니다.

검찰은 1심 결심 공판에서 징역 4년과 벌금 2억 원, 추징금 5천만 원을 구형한 바 있습니다.

앞서 검찰은 이정근 전 민주당 사무부총장의 알선수재 사건과 관련해 사업가 박 씨의 아내 조 모 씨의 휴대전화를 압수수색하는 과정에서 이 사건 단서를 확보했습니다.

그러나 법원은 검찰이 제시한 휴대전화 전자정보가 위법수집증거라고 판단해 증거능력을 인정하지 않았습니다.

노 전 의원에게 돈을 건넨 박 씨의 항소심도 함께 진행됩니다.

박 씨는 노 전 의원에게 돈을 준 혐의에 대해서는 무죄를 받았으나 이정근 전 사무부총장에게 선거비용 등 명목으로 3억 3천만 원을 건넨 혐의 등에 대해선 유죄가 인정돼 징역 1년 5개월을 선고받았습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
신용일 기자 사진
신용일 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지