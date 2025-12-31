젤렌스키 "우크라이나에 미군 주둔 방안 논의 중"

▲ 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 우크라이나에 미군이 주둔하는 방안을 도널드 트럼프 미국 대통령과 논의하고 있다고 밝혔습니다.이런 발언은 미국이 중재하는 종전 협상에서 젤렌스키 대통령이 지난 28일(현지시간) 미국 플로리다주 마러라고 리조트에서 트럼프 대통령을 만난 이후에 나온 것입니다.젤린스키 대통령은 메신저로 취재진과 대화하면서 우크라이나에 미군이 주둔하는 것은 우크라이나 안보를 강화할 것이라고 말했습니다.그는 이 같은 내용을 트럼프 대통령과 유럽연합 지도자들과 논의하고 있다면서 "우리는 이것(미군 주둔)을 원하며, 안전 보장을 위한 강력한 토대가 될 것"이라고 말했습니다.다만 백악관은 미군 주둔 가능성에 대해 언급을 내놓지 않고 있습니다.이어 젤렌스키 대통령은 형식에 구애받지 않고 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 만날 준비가 됐다고 강조했습니다.그는 "어떤 형식으로라도 푸틴과 만날 준비가 돼 있다고 트럼프 대통령과 유럽 지도자들에게 말했다"며 "어떤 형태라도 두렵지 않다. 중요한 것은 러시아가 두려워하느냐 하는 것"이라고 말했습니다.자신과 트럼프 대통령의 회담 직후 러시아가 들고 나온 우크라이나의 푸틴 대통령 관저 공격설에 대해서는 "전형적인 러시아의 거짓말"이라며 강하게 부인했습니다.그러면서 "우크라이나에 대한 추가 공격을 정당화하기 위해 고안된 완전한 날조"라며 "러시아가 전쟁을 끝내기 위해 필요한 조치를 하지 않을 것임을 스스로 보여 주는 것"이라고 말했습니다.앞서 세르게이 라브로프 러시아 외무장관은 트럼프 대통령과 젤렌스키 대통령이 종전 방안을 논의한 다음 날 우크라이나가 노브고로드주에 있는 푸틴 대통령의 관저에 드론 공격을 시도했다고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)