[자막뉴스] "돈 뿌리며 현직 교사들과 뒷거래"…'현우진 조정식' 일타 강사의 배신

검찰이 이른바 '사교육 카르텔' 사건과 관련해 유명 수능 강사들과 사교육업체 관계자, 전·현직 교사들을 무더기로 재판에 넘겼습니다.



서울중앙지검은 '일타강사'로 알려진 현우진 씨와 조정식 씨를 청탁금지법 위반 등의 혐의로 불구속 기소했습니다.



현 씨와 조 씨는 EBS 교재 집필이나 수능 모의고사 출제위원을 지낸 현직 교사들에게 금품을 주고 수능 관련 문항을 제공받은 혐의를 받고 있습니다.



검찰 조사 결과, 현 씨는 2020년부터 2023년까지 현직 교사 3명에게 문항 제작을 조건으로 모두 4억 원가량을 전달한 것으로 파악됐습니다.



조 씨 역시 같은 기간 현직 교사 등에게 약 8천만 원을 지급하고 문항을 받은 혐의를 받고 있으며, EBS 교재가 발간되기 전 문항을 미리 제공해 달라고 요청한 배임교사 혐의도 받고 있습니다.



앞서 경찰청 국가수사본부는 지난 4월, 이른바 '사교육 카르텔'에 연루된 현직 교사 72명과 사교육업체 법인 3곳, 강사 11명 등 모두 100명을 검찰에 송치했습니다.



경찰은 수사 과정에서 현직 교사들이 조직적으로 수능 문항을 만들어 사교육 업계에 판매하거나, 한국교육과정평가원 관계자들이 수능 이의신청 심사를 무마한 사례도 확인됐다고 밝혔습니다.



검찰은 이 가운데 현 씨와 조 씨를 포함해 사교육업체 관계자와 전·현직 교사 등 총 46명을 불구속 기소했습니다.



