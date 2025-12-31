국힘, 민주 강선우 공천 헌금 의혹에 "민주당 조직범죄" 연일 공세

▲ 국민의힘 박성훈 의원

국민의힘은 오늘(31일) 더불어민주당 강선우 의원의 2022년 지방선거 공천 헌금 수수 의혹과 관련, 경찰과 고위공직자범죄수사처(공수처) 수사가 미진할 경우 특검을 통한 진상규명에 나서겠다고 압박했습니다.박성훈 수석대변인은 논평에서 이번 의혹을 민주당 공천 뇌물 사태로 규정하면서 "경찰과 공수처는 제기된 의혹에 대해 명명백백히 진실을 밝히고 이에 따른 법적 책임도 반드시 물어야 한다"며 이같이 말했습니다.그는 강 의원 측이 당시 후보였던 김경 서울시의원으로부터 1억 원을 받고 이런 상황을 김병기 의원과 논의했다는 의혹에 대해 "강 의원이 1억 원을 받은 것을 당시 서울시당 공천관리위원회 간사였던 김병기 전 원내대표와 의논했다는 사실은 단순히 개인의 일탈이 아닌 조직적인 범죄에 가깝다"고 지적했습니다.이어 "공천을 빌미로 돈을 주고받았다면 정치자금법 위반, 뇌물죄 등에 해당하며 돈을 받는 즉시 범죄가 되기에 강 의원은 물론 이를 눈감아 준 김 전 원내대표는 응당한 법적 책임을 져야 한다"고 주장했습니다.이어 "공천 청탁 의혹이 세상에 드러난 이상 철저한 수사와 진상 조사가 반드시 뒤따라야 한다"며 "공천 뇌물이 강 의원에게만 있었던 것인지 다른 의원들의 공천 비리는 없는지도 밝혀져야 한다"고 강조했습니다.(사진=박성훈의원실 제공, 연합뉴스)