특검, '쿠팡 블랙리스트' 공익제보자 참고인 소환 조사

▲ 쿠팡 수사 무마·퇴직금 미지급 의혹을 수사하는 안권섭 특별검사팀이 쿠팡에 대한 강제수사에 착수하며 압수수색 중인 23일 서울 송파구 문정동 쿠팡풀필먼트서비스(쿠팡CFS) 입구 모습

쿠팡 수사 무마·퇴직금 미지급 의혹을 수사하는 안권섭 상설특별검사팀이 오늘(31일) '쿠팡 블랙리스트' 공익제보자를 참고인으로 소환했습니다.상설특검팀은 이날 오전 10시부터 공익제보자 김준호 씨를 불러 조사하고 있습니다.김 씨는 오전 9시 45분쯤 특검팀 사무실 건물에 도착해 "(쿠팡의 취업 규칙 변경은) 적절치 않았다고 생각한다"면서 "퇴직금을 지급하지 않기 위해 회사에서 고안한 방법들이 있었다"며 "특검의 수사가 필요한 사안"이라고 말했습니다.김 씨는 2022년 11월부터 5개월간 쿠팡풀필먼트서비스(쿠팡CFS) 호법물류센터 인사팀에서 근무하면서 이른바 'PNG 리스트'라고 불리는 '블랙리스트' 문건을 활용해 취업 지원자들을 배제하는 업무를 수행했습니다.김 씨는 퇴사 이후 이를 언론에 공익 제보했습니다.김 씨가 공개한 이 리스트에는 1만 6천여 명의 이름과 생년월일·연락처 등 개인정보와 취업 제한 사유 등이 담겼습니다.특검팀은 김 씨를 상대로 '퇴직금 미지급 의혹'과 관련한 쿠팡의 일용직 운용 · 관리 방식 등을 확인할 방침입니다.김 씨가 제보한 블랙리스트 의혹 관련 내용들도 조사할 것으로 보입니다.특검은 앞서 블랙리스트 사건을 수사하던 서울 송파경찰서로부터 관련 자료를 받아온 것으로 전해졌습니다.쿠팡은 2023년 5월 근로자들에게 불리하게 취업규칙을 변경해 퇴직금 성격의 금품을 체불했다는 의혹을 받습니다.(사진=연합뉴스)