"중국, 반도체 생산 라인에 국산 장비 50% 의무화"

김민표 기자
작성 2025.12.31 09:48 조회수
"중국, 반도체 생산 라인에 국산 장비 50% 의무화"
▲ 중국 반도체

중국 정부가 자국 반도체 제조사 신규 생산 라인에 국산 장비를 50% 이상 사용하도록 요구하고 있다고 로이터통신이 보도했습니다.

보도에 따르면 해당 지침이 공식 문서로 내려온 것은 아니지만, 최근 몇 달간 공장 신설이나 증설을 위해 국가 승인을 신청한 반도체 업체들은 조달 입찰에서 장비의 최소 절반이 중국산임을 증명해야 했다고 업계 관계자들이 전했습니다.

이번 조치는 외국 기술 의존에서 벗어나 반도체 공급망 자립을 추구하는 중국이 도입한 중대한 지침 중 하나라고 로이터는 짚었습니다.

미국이 중국에 대해 일부 최첨단 장비 수출을 통제하고 있는 가운데 중국 정부는 미국을 비롯해 한국과 일본, 유럽 등에서 장비 수급이 가능한데도 중국 업체들이 자국 장비를 선택하도록 하고 있습니다.

중국의 국산화 압박 강화로 외국 반도체 장비 업체들의 입지가 위축될 수 있다는 관측도 나옵니다.

한 관계자는 로이터에 "중국 당국은 50%보다 훨씬 높은 비율을 선호한다"라며 "궁극적으로는 공장들이 100% 국산 장비를 사용하는 것을 목표로 하고 있다"고 말했습니다.

정부의 요구 기준을 충족하지 못한 신청은 대체로 반려되지만, 공급에 제약이 있는 상황에서는 당국이 일정 수준의 유연성을 발휘하고 있다고 관계자들은 전했습니다.

국산 장비가 아직 충분히 확보되지 않은 첨단 반도체 생산 라인에 대해서는 기준을 완화하는 식입니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
김민표 기자 사진
