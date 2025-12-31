"이래도 안 내?" 족쇄 채우자 줄줄이 항복…2억 7천만 원 징수

▲ 체납자 고급 오토바이에 족쇄

경기도는 31개 시군과 함께 지난 8~11월 100만 원 이상 지방세를 체납한 개인·법인 소유 이륜자동차 338대(290명)를 확인해 압류 조치 등을 통해 모두 2억 7천만 원을 징수했다고 오늘(31일) 밝혔습니다.동두천시에 사는 A 씨는 2021년부터 취득세 등 600만 원을 내지 않았는데 징수팀이 이탈리아산 슈퍼벨로체(2023년식·배기량 798cc) 오토바이를 보유한 사실을 확인, 현장에서 오토바이에 족쇄를 채우자 체납한 지방세 전액을 납부했습니다.해당 슈퍼벨로체는 신형의 경우 가격이 3천400만 원에 달하는 것으로 알려졌습니다.남양주시에 거주하는 B 씨는 자동차세 등 150만 원을 2019년부터 장기 체납했는데 B 씨가 소유한 KTM 890 어드벤처 R 랠리(2023년식·배기량 889cc) 오토바이를 압류하자 B 씨도 체납한 자동차세 등을 모두 냈습니다.경기도 관계자는 "오토바이의 경우 차량원부 압류 등 체계적인 체납처분이 어려운 점이 있어 국토교통부 협조로 체납자들의 오토바이 소유 여부와 소재를 확인한 뒤 주소지·사업장 탐문 수색과 압류를 통해 체납액을 징수했다"고 말했습니다.(사진=경기도 제공, 연합뉴스)(SBS 디지털뉴스부)