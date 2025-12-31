10·15 대책 '삼중 규제'에 지난달 서울 아파트 거래량 60% 급감

▲ 서울 시내 아파트 단지

정부의 10·15 부동산 대책 등의 영향으로 지난달 주택 매매거래량이 전월보다 크게 감소했습니다.특히 '삼중 규제'로 묶인 서울의 주택 거래량은 전월 대비 반토막이 났습니다.악성 미분양으로 꼽히는 준공 후 미분양은 전국적으로 3만 가구에 육박했습니다.오늘(31일) 국토교통부에 따르면 11월 전국의 주택 매매 거래량(신고일 기준)은 총 6만 1천407건으로, 전월(6만 9천718건) 대비 11.9% 감소했습니다.지역별로는 지난달 수도권의 거래량이 2만 2천697건으로 전월(3만 9천644건) 대비 30.1% 감소한 가운데 서울이 7천570건으로 전월(1만 5천531건) 대비 51.3% 줄었습니다.특히 지난달 서울 아파트 거래 신고 건수는 총 4천395건으로 전월(1만 1천41건)보다 60.2% 감소했습니다.서울은 10·15 대책으로 전역이 규제지역으로 지정됐고, 아파트는 토지거래허가구역까지 '삼중 규제'로 묶이면서 거래가 급감한 것으로 풀이됩니다.이에 비해 지방의 주택 거래는 지난달 3만 3천710건이 신고돼 전월(3만 74건)보다 증가했습니다.일각에서는 수도권 규제 여파로 지방 주택시장에 풍선효과가 나타나는 게 아니냐는 분석이 나옵니다.유형별로 지난달 전국의 아파트 거래량은 4만 9천139건으로 전월(5만 6천363건) 대비 12.8% 감소했고, 비아파트는 1만 2천268건으로 역시 전월보다 8.1% 줄었습니다.올해 11월까지 누적 거래량은 총 66만 3천218건으로 작년 동기 대비 11.2% 증가했습니다.서울은 11만 8천240건이 신고돼 35.9% 늘었고, 지방은 32만 1천625건으로 3.4% 증가했습니다.매매와 달리 지난달 주택 전월세 거래량은 총 20만 8천2건으로 전월 대비 4.1%, 작년 동월과 비교해선 8.8% 늘었습니다.이 가운데 전세 거래량은 7만 5천621건으로 전월 대비 3.7%, 월세(보증부 월세·반전세 등 포함) 거래량은 13만 2천381건으로 4.4% 늘었습니다.1∼11월 누적 전월세 거래량은 253만 8천 건으로 작년 동기보다 3.8% 증가했습니다.월세 비중은 62.7%로 작년 동기(57.4%)보다 5.3%포인트 증가하며 전세의 월세화가 가속화하는 모습입니다.지난달 주택 인허가 물량은 3만 681가구로 전월 대비 9.4% 늘었지만, 1∼11월 누적 인허가 물량은 27만 7천45가구로 작년 대비 0.5% 증가하는 데 그쳐 공급 부족 우려가 지속되고 있습니다.지난달 주택 착공 물량은 1만 9천912가구로 전월 대비 12.0% 늘었고 입주 물량은 2만 2천804건으로 4.1% 증가한 것으로 집계됐습니다.올해 전반적으로 분양 물량이 감소하면서 11월 말 기준 미분양 주택은 6만 8천794가구로 전월(6만 9천69가구)보다 0.4% 줄었습니다.그러나 준공 후 미분양 물량은 2만 9천166가구로 전월(2만 8천80가구) 대비 3.9% 증가하며 3만 가구에 육박한 것으로 조사됐습니다.(사진=연합뉴스)