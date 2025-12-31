MLB '올스타' 출신 마무리 예이츠, 다저스 떠나 에인절스 입단

▲ 커비 예이츠

미국프로야구 메이저리그(MLB)에서 두 차례나 올스타에 뽑혔던 마무리 투수 커비 예이츠(38)가 내년 시즌 로스앤젤레스 에인절스 유니폼을 입습니다.ESPN은 오늘(31일) 에인절스가 예이츠와 1년 계약에 합의했다고 전했습니다.구체적인 연봉은 확인되지 않았으며 에인절스 구단은 신체검사를 거쳐 계약 내용을 발표할 예정입니다.2014년 탬파베이 레이스에서 데뷔한 우완 불펜 투수 예이츠는 11시즌 동안 7개 팀에서 30승 24패, 98세이브, 67홀드, 평균자책점 3.36을 기록했습니다.2019년에는 내셔널리그(NL) 올스타, 2024년에는 아메리칸리그(AL) 올스타에 각각 뽑혔습니다.특히 샌디에이고 파드리스 소속이던 2019년에는 60경기에서 41세이브, 평균자책점 1.19를 수확해 메이저리그 전체 구원 1위에 올랐습니다.2024년 텍사스 레인저스에서는 33세이브, 평균자책점 1.17을 찍었고 시즌 뒤 로스앤젤레스 다저스와 1천300만 달러에 1년 계약을 맺었습니다.다저스에서는 잦은 부상으로 기량을 펼치지 못했습니다.올 시즌 예이츠는 다저스에서 50경기에 출전해 3세이브, 15홀드에 그쳤고, 평균자책점은 5.23까지 치솟았습니다.시즌 내내 부진해 포스트시즌 엔트리에서도 제외됐습니다.예이츠는 결국 시즌 뒤 자유계약선수(FA)로 풀렸으나 다저스와 같은 연고 구단 에인절스에 입성했습니다.텍사스 시절 함께 했던 마이크 매덕스 투수 코치와 에인절스에서 다시 만나는 예이츠는 내년 시즌 재기 가능성도 점쳐지고 있습니다.(사진=게티이미지)