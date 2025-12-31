뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

12월 소비자물가 상승률 2.3%…고환율에 석유류 6.1%↑

유영규 기자
작성 2025.12.31 08:22 조회수
12월 소비자물가 상승률 2.3%…고환율에 석유류 6.1%↑
▲ 서울 시내의 한 주유소 모습

소비자물가 상승률이 넉 달 연속 2%대를 기록했습니다.

고환율이 석유류 가격 등에 반영된 영향으로 풀이됩니다.

오늘(31일) 국가데이터처(옛 통계청)가 발표한 '2025년 12월 및 연간 소비자물가동향'에 따르면, 12월 소비자물가지수는 117.57(2020년=100)로 1년 전보다 2.3% 상승했습니다.

지난 11월(2.4%)보다는 상승 폭이 0.1%포인트(p) 낮아졌지만 넉 달 연속 2%대입니다.

소비자물가 상승률은 지난 6∼7월 2%대를 기록한 뒤 8월 1.7%로 내려갔다가, 9월 2.1%로 다시 올라섰고 10월엔 2.4%를 기록했습니다.

농축수산물 물가는 4.1% 올라 전체 물가를 0.32%p 끌어올렸습니다.

석유류 가격이 6.1% 뛰며 물가 오름세를 견인했습니다.

올해 2월(6.3%) 이후 가장 큰 상승 폭입니다.

특히 경유(10.8%)와 휘발유(5.7%) 가격 상승이 두드러졌습니다.

고환율 영향이 반영된 결과로 분석됩니다.

자주 구매하는 품목 위주로 구성돼 체감 물가를 보여주는 생활물가지수는 2.8% 상승했습니다.

기상 여건에 따라 가격 변동이 큰 신선식품지수는 1.8% 올랐습니다.

근원물가 지표인 농산물 및 석유류 제외 지수는 2.3% 상승했습니다.

경제협력개발기구(OECD) 방식의 근원물가 지표인 식료품 및 에너지 제외 지수는 2.0% 올랐습니다.

올해 연간 소비자물가는 작년 대비 2.1% 상승했습니다.

이는 2020년(0.5%) 이후 5년 만에 가장 낮은 수준입니다.

정부의 물가안정 목표치(2.0%)는 소폭 웃돕니다.

연간 소비자물가 상승률은 2019∼2020년 0%대에서 2021년 2.5%, 2022년 5.1%, 2023년 3.6%로 올라갔다가 지난해 2.3%로 내려왔습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지