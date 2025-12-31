쿠팡, '셀프 조사' 비판에도 미 증권위에 "3천 건만 유출" 공시

▲ 쿠팡의 개인정보 유출을 규탄하는 시위

쿠팡이 한국 정부와 상의 없이 발표했던 이른바 조사 결과를 미국 증권거래위원회(SEC)에 그대로 공시한 것으로 나타났습니다.30일(현지시간) SEC 공시 시스템에 따르면 쿠팡은 전날 제출한 서류를 통해 "고객 계정 3천300만 건에 대한 접근이 있었으나 범인은 약 3천 건의 제한된 데이터만을 저장했다"며 "해당 데이터는 제3자와 공유되지 않은 채 삭제됐다"고 신고했습니다.이는 쿠팡이 지난 25일 발표한 자체 조사 결과와 동일한 내용으로, 수사기관을 통해 검증되지 않은 것입니다.앞서 '쿠팡 사태 범정부 TF' 팀장인 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 이에 대해 정부와 사전에 합의하지 않은 것이라며 "악의적인 의도가 있다"고 비판했습니다.쿠팡은 공시 서류에 조사 결과가 수사기관이나 제3자가 아니라 자신들이 자체적으로 진행한 것이라는 사실은 밝히지 않았고, 한국 정부의 입장도 포함하지 않았습니다.오히려 해당 조사가 '자체 조사'가 아니라 정부의 지시에 따라 정부와 협력하며 진행한 조사였다는 지난 26일 해명 보도자료의 번역본을 첨부하기도 했습니다.다만, 공시의 '미래예측 진술' 항목에서는 향후 조사 결과가 달라질 수 있다는 점을 의례적으로 언급했습니다.쿠팡은 1조 6천850억 원(약 12억 달러)의 보상안을 발표했다고도 함께 공시했으나, 이 역시 한국 소비자와 시민단체 등에서 '기만'이라는 비판을 받고 있습니다.30일 뉴욕 증시에서 쿠팡 모회사인 쿠팡 Inc 주가(종가 기준)는 전일 대비 1.35% 하락한 24.13달러를 기록했습니다.(사진=연합뉴스)