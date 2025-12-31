수도권 7곳 공공주택지구 계획승인·지정…13.3만호 공급 구체화

국토교통부는 오늘(31일) 의왕군포안산·화성봉담3·인천구월2·과천갈현·시흥정왕 공공주택지구계획을 최초로 승인했습니다.



또 구리토평2·오산세교3지구를 공공주택지구로 지정했습니다.



공공주택지구 계획을 승인받은 5곳(1천69만㎡)에는 7만8천가구가, 공공주택지구로 지정된 2곳(706만㎡)에는 5만5천가구의 주택이 공급됩니다.



이들 공공주택지구를 통해 13만3천가구의 주택 공급 계획이 구체화하며 이 가운데 공공임대주택과 공공분양주택이 각각 4만가구, 3만4천가구 공급될 예정입니다.



국토부는 공공주택지구 7곳이 수도권광역급행철도(GTX)-C노선과 수인분당선 등이 지나는 철도역이 인접해 있어서 수도권 주요 지역으로의 교통 연결성이 좋다고 설명했습니다.



국토부는 이곳에 여의도공원의 21배에 달하는 480만m 규모의 공원 녹지를 조성하고, 164만m의 자족 용지를 조성할 예정입니다.



지구별로 의왕군포안산지구는 2021년 2월에 발표된 3기 신도시 중 하나로, 597만㎡ 면적에 총 4만1천518가구가 공급될 예정입니다.



이 가운데 공공임대주택은 1만4천565가구, 공공분양주택은 9천166가구가 포함됩니다.



화성봉담3지구는 229만㎡ 규모로 조성되며 1만8천270가구의 주택이 들어서는데, 이 가운데 공공임대가 6천978가구, 공공분양이 3천446가구를 차지합니다.



인천구월2지구는 220만㎡ 면적에 총 1만5천996가구가 공급될 계획이며 공공임대 4천843가구와 공공분양 4천857가구가 포함됩니다.



과천갈현지구는 13만㎡의 면적에 총 960가구의 주택이 공급되며 공공임대 296가구와 공공분양 298가구가 배정돼있습니다.



시흥정왕지구는 10만㎡ 면적에 총 1천271가구가 공급되며 이 중 910가구는 공공임대주택으로 구성됩니다.



아울러 구리토평2·오산세교3 공공주택지구는 2023년 11월 15일 후보지 발표 이후 주민 의견 청취, 전략환경영향평가, 기후변화영향평가 및 재해 영향성 검토 등의 절차를 끝내고 중앙도시계획위원회 심의를 최종 통과했습니다.



구리토평2지구는 주거·교육·공공·근린생활시설이 연결되는 보행 친화 도시로, 오산세교3지구는 직주근접 자족도시로 조성될 예정입니다.



구리토평2지구와 오산세교3지구는 내년 광역교통개선대책을 수립하고 관계 기관 협의와 환경·교통·재해·교육영향평가 등의 행정 절차 등을 거쳐 각각 2027년과 2028년에 지구계획이 최초로 승인될 전망입니다.