인천대교에 추락 방지용 안전난간 내년 하반기 설치

▲ 인천대교

투신 사고가 자주 발생하는 인천대교에 추락 방지용 안전난간 설치가 추진됩니다.국토교통부는 최근 인천대교 운영사와 통행료 인하 변경 실시협약을 체결하면서 인천대교에 안전시설을 설치하기로 확정했다고 오늘(31일) 밝혔습니다.이에 따라 국토부는 내년 초 안전난간 설치 설계에 착수해 하반기에 공사를 마칠 계획입니다.안전난간은 인천대교 주탑 일대 양방향 7∼8㎞ 구간에 2.5ｍ 높이로 설치하는 방안을 검토 중입니다.설치 비용은 80억원 가량으로 추산됐습니다.설치 재원은 인천대교 통행료 가운데 국토부가 수취하는 국비를 활용합니다.설계 과정에서 안전난간 설치 구간과 높이 등은 조정될 수 있습니다.인천대교 측은 안전난간이 설치되면 민자 협약이 끝나는 2039년까지 시설물 유지·관리를 맡게 됩니다.그동안 인천대교에서는 투신 사고가 잇따랐으나 안전성 문제와 재원 부담 등을 이유로 실질적인 추락 방지 시설물이 설치되지 않았습니다.대신 인천대교 갓길에 드럼통을 설치하고, 차량이 정차하거나 행인이 보이면 순찰차가 즉시 출동하는 체계를 갖췄으나 현장 도착까지 시간이 걸려 사고를 막기에는 한계가 있다는 지적이 이어졌습니다.국토교통부 관계자는 "안전난간 설치 외에도 운영사와 긴밀히 협력해 순찰 강화를 비롯한 투신 사고 예방책을 추진할 예정"이라고 말했습니다.국토부에 따르면 인천대교에서는 2009년 개통 이후 올해 12월 30일까지 투신 사고로 86명이 사망한 것으로 집계됐습니다.올해 들어서만 11건의 투신 사고가 발생해 9명이 숨졌습니다.(사진=연합뉴스)