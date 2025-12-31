뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"여론조작 확인"…한동훈 "가족 글, 나중에 알아"

정윤식 기자
작성 2025.12.31 07:31 조회수
PIP 닫기
<앵커>

국민의힘 당무감사위원회가 당원 게시판에 윤석열 전 대통령 부부를 비방하는 글을 올린 건 한동훈 전 대표의 가족들이 맞다고 결론 내렸습니다.

한 전 대표는 가족들이 올린 걸 나중에 알게 됐다면서 책임질 일은 아니라고 말했습니다.

정윤식 기자입니다.

<기자>

국민의힘 당원 게시판에 한동훈 전 대표와 가족이 윤석열 전 대통령 부부를 비방하는 글을 지난해 11월, 잇따라 올렸다는 게 이른바 '당원 게시판 의혹'입니다.

당무감사위원회는 지난 한 달간 조사한 결과, 비방글을 작성한 당원 계정 5개는 한 전 대표 가족 5명의 것으로 드러났다고 발표했습니다.

조사 대상인 댓글 1,631건 가운데 87.6%는 고정 인터넷 주소 두 곳에서 작성이 이뤄졌습니다.

그런데, 그 주소들에서 사용된 계정 10개 중 4개의 경우, 한 전 대표와 가족의 휴대전화 뒷번호와 같았고, 선거구까지 일치했단 겁니다.

당무감사위의 발표 내용을 보면, 비방 대상은 김건희 여사가 137건, 윤석열 전 대통령이 77건이었고, 개혁신당 이준석 대표도 있었습니다.

이에 대해 한 전 대표는 "가족들이 게시판에 윤 전 대통령 부부를 비판하는 사설 등을 올렸다는 걸 나중에 알게 됐다"고 처음으로 관련 사실을 인정했습니다.

다만, 자신은 당원게시판에 가입조차 한 적 없고, 가족들의 글도 법적으로 문제 될 게 없다고 강조했습니다.

[한동훈/전 국민의힘 대표 (SBS 라디오 '주영진의 뉴스직격') : 제 가족이 제 정치적 배경을 이용해 뭘 받거나 갑질을 하거나 누구한테 뭘 상납하거나 부동산 투기를 하거나 그러면 관리 책임 같은 게 당연히 정치인에게 있겠죠. 그렇지만, 이게 그런 일은 아니죠.]

당무감사위가 이번 조사 결과를 당 윤리위원회에 넘김에 따라, 한 전 대표에 대한 징계 논의는 현재 공석인 윤리위원장 선임 절차가 끝나는 대로 진행될 전망입니다.

(영상취재: 박현철, 영상편집: 우기정)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
정윤식 기자 사진
정윤식 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지