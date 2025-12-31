"2040년, 최대 1만 1천 명 부족"…의협 반발

<앵커>



2040년에 의사가 최대 1만 1천 명 부족할 거란 추계 결과가 나왔습니다. 2027학년도 의대 정원 결정을 앞둔 상황에서 정원을 늘리는 근거가 될 수도 있는데, 의료계는 신뢰할 수 없는 수치라며 반발하는 분위기입니다.



박하정 기자입니다.



<기자>



의대 정원 2천 명 증원을 놓고 불거졌던 의료계와 정부 간 갈등 이후, 중장기적 관점에서 객관적인 인력 추계를 하도록 꾸려진 보건복지부 장관 소속 심의기구 의사인력 수급추계위원회. 위원회는 12차례 회의 끝에 어제(30일) 결론을 내놨습니다.



오는 2040년, 의사 수요는 14만 4천여 명에서 14만 9천 여 명인데, 공급은 13만 8천 여 명대로, 작게는 5천700 여 명에서 많게는 1만 1천여 명이 부족할 거라는 겁니다.



[김태현/의사인력 수급추계위원장 : 이번 수급추계 결과를 존중하여 보건의료정책심의위원회에서 충분한 사회적 논의를 거쳐 의과대학 정원에 대해 심의될 수 있기를….]



지난해 2월 정부의 의대 증원 발표로 2025학년도 의대 정원은 전년 대비 2천 명 늘어난 5천58명이 됐었는데, 의정갈등 수습 국면에서 우선 2026학년도에 한해 정원을 3천58명으로 되돌린 바 있습니다.



미정 상태인 2027학년도 정원은 입시 일정을 위해선 다음 달 말까지는 결정돼야 한단 게 정부 입장입니다.



추계위 결과를 존중해 의대 정원을 심의하도록 법에 규정돼 있는 만큼 정부는 이 의사 수 부족을 근거로 의대 정원을 다시 늘릴 가능성이 있습니다.



의료계는 반발합니다.



미래 의료 현장의 업무량을 제대로 반영하지 않고 수요 과다 추계가 이뤄졌단 겁니다.



[김택우/대한의사협회 회장 (지난 26일) : 납득할 만한 결과가 미도출 시에는 단식 등 모든 수단을 강구해서 대응하겠습니다.]



특히 전공의들은, 추계위가 부실한 데이터에 근거해 의대 정원 확대를 정당화하려 하고, 전 정부의 일방적 결정과 다르지 않아 수용할 수 없다고 먼저 선을 그었는데, 2026년, 의정갈등이 재현되는 것 아닌지 우려도 나옵니다.



(영상취재 : 정성화, 영상편집 : 안여진)