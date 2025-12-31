뉴스
올해 마지막날 전국 '꽁꽁'…전국 영하권 강추위

배준우 기자
작성 2025.12.31 05:46
기상청은 오늘(31일) 아침 최저기온이 영하 13도 ~ 영하 1도, 낮 최고기온은 영하 5도 ~ 영상 5도로 예상된다고 밝혔습니다.

기상청에 따르면, 오늘 저녁과 내년 1월 1일 새벽 사이 한반도는 북서쪽에서 내려온 찬 공기의 영향으로 대체로 맑고 추운 날씨가 예상됩니다.

낮 기온도 전국 대부분 지역이 영하권에 머물며 종일 매우 춥겠습니다.

충남서해안과 전라권, 제주도는 구름이 많겠습니다.

특히, 전라 서해안과 제주도, 울릉도, 독도 등은 기온과 해수면 온도의 차이로 인해 차츰 눈구름대가 발달할 전망인데, 오늘 밤~내일 강하고 많은 눈이 예상돼 안전사고에 대비해야 합니다.

내년 첫날 일출 시각은 독도 오전 7시 26분, 부산 해운대 7시 32분, 제주 성산일출봉 7시 36분, 강릉 정동진 7시 39분, 서울 7시 46분 등입니다.

당분간 기온은 평년(최저 영하 12~0도, 최고 1~9도)보다 5도가량 낮을 것으로 관측됩니다.

모레는 전국 내륙을 중심으로 영하 10도 이하까지 떨어지며 추위가 절정에 이를 것으로 보입니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved.
