국회, '쿠팡 청문회' 이틀째…로저스 대표 위증 고발 예정

▲ 30일 서울 여의도 국회에서 열린 청문회에서 해롤드 로저스 쿠팡 대표이사가 선서하고 있다.

국회는 오늘(31일) '쿠팡 사태 연석 청문회'를 이틀째 이어갑니다.어제에 이어 창업주인 김범석 쿠팡Inc 의장 등 핵심 증인이 참석하지 않는 가운데 청문회에서는 쿠팡의 개인정보 유출 사고, 불공정 거래·노동환경 실태 파악 및 재발 방지책 등을 놓고 위원들의 질타 섞인 질의가 이어질 전망입니다.청문회 말미에는 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표에 대한 위증 혐의 고발 의결도 이뤄질 전망입니다.로저스 대표는 개인정보 유출 용의자를 만난 배경에 한국 정부(국정원)의 지시가 있었다는 취지로 답변했으나 이에 대해 국정원은 '쿠팡 측에 어떠한 지시를 한 바 없다'며 위증죄 고발을 요청하겠다고 밝혔습니다.앞서 청문회를 주도하는 국회 과학기술정보방송통신위원회의 최민희 위원장은 "청문회를 지켜보던 국정원장이 로저스 대표 위증 고발 관련 구체적 위증 내용을 전달했다"며 "청문회가 끝날 때 고발 의결을 처리하겠다"고 말한 바 있습니다.(사진=연합뉴스)