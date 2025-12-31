"제발 김범석 좀 잡아달라"…눈물로 호소한 쿠팡 노동자 유족들

쿠팡에서 일하다 숨진 노동자들의 유가족들이 30일 국회에서 더불어민주당 주도로 열린 '쿠팡 사태 연석 청문회'에 방청인으로 참석해 철저한 진상규명과 처벌, 쿠팡 측의 사과와 보상을 요구했습니다.



이들 유족 중 쿠팡 칠곡물류센터 소속 노동자 고(故) 장덕준 씨 모친 박미숙 씨, 제주에서 '새벽 배송'을 하다 숨진 고 오승용 씨 누나 오혜리 씨 가 발언 기회를 얻어 쿠팡의 부도덕성을 부각하며 직접 '눈물 호소'에 나섰습니다.



특히 눈물을 손수건으로 훔치며 발언대 앞에 선 박 씨는 증인·참고인으로 출석한 쿠팡 관계자들을 향해 "이 X자식들아"라고 소리치기도 했습니다.



이어 최근 언론을 통해 제기된 김범석 쿠팡Inc 의장의 장 씨 사망 사건 축소·은폐 지시 의혹과 관련해 "덕준이 죽음의 진실을 밝히려 무릎을 꿇고 고개를 숙이며 전국을 돌며 거리를 헤매던 그 모든 순간이 김범석의 한 마디에서 시작됐다는 사실에 분노가 치밀고 잠을 잘 수 없다"고 분개했습니다.



그러면서 "너무 괘씸하고 분하고 정말 용서할 수 없다. 제발 좀 김범석을 잡아달라"고 호소했습니다.



그는 29일 공개된 개인정보 유출 사태에 대한 김 의장의 사과문을 거론하며 "지금까지 쿠팡을 위해 뛰어다니다 쓰러져간 수많은 노동자에 대한 사과 한마디 없음에 경악하지 않을 수 없다"며 김 의장의 산재 은폐 의혹, 쿠팡의 노동환경 등에 대한 진상규명과 처벌을 촉구했습니다.



박 씨에 이어 발언대에 오른 오 씨는 울먹이는 목소리로 지난달 숨진 동생의 사망 경위를 설명한 뒤 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표를 향해 "사과가 그렇게 힘드신가. 대답하라"고 요구했습니다.



로저스 대표는 자리에서 일어나 "정말로 죄송하다. 깊은 위로의 말씀을 드린다"고 답했고 오 씨는 떨리는 목소리로 "왜 인제 와서 사과하느냐"고 따져 물었습니다.



오 씨는 이어 "승용이는 하루 11시간 이상 일하며 평균 300∼400개 물량을 배송했다. 일한 장소는 엘리베이터도 없는 곳이었다"며 "(동생의) 아이들은 아빠가 죽은 줄도 모른다. 우주에 갔다고, 멀리 우주에서 돈 열심히 벌고 있으니까 조금만 기다리라고…"라며 쿠팡의 공식적 사과와 고인에 대한 산재 인정, 보상 등을 요구했습니다.



로저스 대표는 산재 인정 및 보상 요구 등에 대해 "이 내용에 대해 논의하는 것으로 안다"는 답변만 반복했습니다.