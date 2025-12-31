'1억 수수 녹취' 일파만파…경찰 수사 착수

<앵커>



김병기 의원과 강선우 의원이 상의하는 녹취를 들어보면 일단 강 의원 측이 1억 원을 받은 사실은 둘 다 인지하고 있습니다. 그래서 받은 돈을 어떻게 했는지, 이후 이 돈을 건넨 사람이 단수 공천을 받는 데 이 두 사람이 영향력을 행사했는지, 경찰이 수사에 착수했습니다.



박재연 기자입니다.



지난 2022년 4월 21일, 지방선거 광역의원 공천을 앞두고, 당시 민주당 서울시당의 공천관리위원회 간사였던 김병기 의원과 공관위원이던 강선우 의원이 나눈 대화의 녹취입니다.



[김병기/민주당 의원·당시 서울시당 공천관리위원회 간사 (지난 2022년 4월 21일) : 1억 이렇게 뭐 그 돈을 갖다가 받은 걸 ○○○ 지금 사무국장이 그러니까 보관하고 있었다는 거 아닙니까?]



[강선우/민주당 위원·당시 서울시당 공천관리위원 (지난 2022년 4월 21일) : 정말 그냥 아무 생각이 없었던 거죠 정말.]



강 의원 지역구인 서울 강서구에서 서울시의원 후보로 출마하려는 김경 시의원이 강 의원 보좌관에게 1억 원을 건넸고, 그 돈을 보관하고 있다면서 처리 방법을 강 의원이 김 의원에게 상의한 내용인 겁니다.



대화에선 1억 원이 공천과 관련된 돈이란 사실이 언급됩니다.



[김병기/민주당 의원 : 우리가 공관위원이기 때문에 이거는… 어떡하다가 그러셨어요?]



김 의원은 "원칙대로 처리해야 한다"며 돈을 돌려주라고도 말합니다.



[김병기/민주당 의원 : 어쩌다가 저한테 상의하셔가지고 이 문제가… 그리고 그걸 들어버렸으니...]



[강선우/민주당 의원 : 의원님 저 좀 살려주세요.]



그런데, 대화 이튿날, 김경 시의원은 단수공천을 받았습니다.



문제의 대화는 강 의원이 김 의원에게 금품 수수 사실을 처음 알린 다음 날, 대면으로 이뤄졌고, 김 의원이 대화를 직접 녹음해서 제3자와 공유한 걸로 알려졌습니다.



녹취가 공개되자 강 의원은 "공천을 약속하고 돈을 받은 사실이 전혀 없다"며 "해당 보좌관에게 곧바로 돈을 돌려주라고 지시해 돌려줬다"고 해명했습니다.



김병기 의원은 별도 입장을 내지 않았고, 김경 시의원은 "공천과 관련한 금품수수 의혹은 전혀 사실이 아니"라고 밝혔습니다.



강 의원이 돈을 받았다고 주장한 보좌관은 연락이 닿지 않았습니다.



경찰은 강 의원과 김 의원에 대한 고발장을 접수하고, 수사에 착수했습니다.



