'SBS연예대상' 이상민, "내 삶 저장되어 있는 SBS에 폐 끼치지 않을 것…엄마, 나 대상 받았어요" 울컥

이상민이 대상 수상에 대한 솔직한 소감을 전했다.30일 서울 마포구 상암동 SBS 프리즘타워에서 밤 8시 50분부터 생방송으로 진행된 '2025 SBS 연예대상'에서는 이상민이 영광의 대상 주인공이 되었다.이날 대상으로 호명된 이상민은 자신의 수상을 믿지 못하는 듯 수차례 동료들을 향해 반문했다. 그리고 지석진, 서장훈 등 대상 후보에 함께 오른 이들이 이상민을 향해 진심 어린 축하를 보냈다.쉽게 말을 잇지 못하던 이상민은 "미우새 첫 번째 녹화가 에어컨이 없어서 월세를 많이 깎아준 아파트로 이사를 하는 날이었다. 그리고 그 후로 제가 사는 모습을 그대로 보여드렸다. 힘들게 아등바등 사는 모습이 많은 분들께 사랑받을 거란 생각을 못했다"라며 미우새와 함께 했던 그 시작을 떠올렸다.이어 그는 "평생 빠져나올 수 없을 거 같던 그 많은 빚을 방송을 하면서, 열심히 살면서 다 갚게 될지도 몰랐다"라고 덧붙였다.이상민은 "미우새에 담겨있는 저의 아카이브는 제2의 삶이 다 들어있다. 나를 다시 시작할 수 있게 해 줬고 사랑하는 우리 엄마가 떠나셨고 그리고 마침내 그 힘들었던 순간을 다 마무리했고 올해는 사랑하는 사람과 결혼도 했다"라고 미우새와 함께 한 순간들을 되뇌었다.이어 이상민은 '미우새'와 '돌싱포맨'의 제작진들에게 고마움을 전하며 "저에게 이런 기회를 주시다니. SBS에 평생 갚아도 모자를 만큼의 너무 많은 사랑을 주셨는데"라고 벅찬 마음을 드러냈다.그리고 이상민은 지석진과 서장훈을 언급하며 "셋이 같이 받았으면 얼마나 좋았을까 생각이 들 정도로 너무 죄송하다. 정말 저 같은 놈에게 대상을 줄 거라고는 상상 못 했다. 신동엽, 유재석 너무 대단한 2,30년 이상 대한민국의 방송을 위해 뛰어온 분들 가운데서 이런 상을 받을 수 있을까 꿈에도 생각 못했다"라고 솔직하게 말했다.이상민은 아내를 향한 자신의 마음도 전했다. 그는 "결혼하고 나서 바로 2세 준비 때문에 아무것도 해준 게 없다. 결혼식도 신혼여행도 하지 못했는데 제 옆에서 저를 사랑해 준 정말 제 생에 최고의 선물인 아내가 받아야 되는 상이 아닌가 싶다"라며 아내에게 공을 돌렸다.그리고 그는 "내가 대상을 받은 것에 대해 의아해하실 수 있을 거 같다. 그런데 저 정말 SBS에서 열심히 했다. 미우새를 통해 저에게 준 기회가 있었기에 최선을 다 했다"라며 지난날을 돌이켰다.마지막으로 이상민은 "이 은혜 끝까지, 저의 모든 삶이 저장되어 있는 SBS에 폐를 끼치지 않도록 열심히. 지금보다 더 나은 생을, 지금보다 더 멋진 삶을 살겠다. 더 감사하고 최선을 다하며 살겠다. 그리고 제가 받은 복 내년에 모두 돌려드리겠다. 새해 복 많이 받으십시오"라며 자신을 향한 애정과 지지를 보내준 시청자들에게 큰절을 올렸다.또한 이상민은 하늘나라로 떠난 어머니를 향해 "엄마 나 대상 받았어요"라는 말을 전해 보는 이들도 울컥하게 만들었다.(SBS연예뉴스 김효정 에디터)