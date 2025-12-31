'SBS연예대상' 최우수상 이현이, "워킹맘으로 열심히 살았다는 격려의 의미…워킹맘들 힘내세요"

이미지 확대하기

이현이가 대한민국 모든 워킹맘들을 응원했다.30일 서울 마포구 상암동 SBS 프리즘타워에서 밤 8시 50분부터 생방송으로 진행된 '2025 SBS 연예대상'에서는 '골때녀'의 김진경과 이현이가 여자 최우수상을 공동 수상했다.이날 방송에서 이현이는 '골때녀'와 '동상이몽2'의 제작진들의 노고에 고마움을 전하며 "제작진분들이 만들어주신 상이다. 여러분들 대신에 받는 것"이라고 말했다.이어 그는 "요즘 나는 역할이 꽤 많다. 방송인, 모델, 엄마, 딸, 아내. 정말 많은 역할을 맡고 있다"라며 "정말 열심히 잘해보고자 아등바등 고군분투하며 살아가고 있다"라고 했다.이를 보던 이지혜는 이현이의 마음을 모두 알 것 같다는 얼굴로 눈물을 흘렸다. 이에 이현이는 "워킹맘들은 다 알 거다. 뭐든 잘하고 싶은데 항상 모두에게 미안한 마음으로 산다"라고 말해 이지혜, 이수지 등 워킹맘들의 공감을 자아냈다.이어 이현이는 "올해로 데뷔 20주년이다. 2005년에 SBS에서 데뷔를 했고 20주년인데 수고했다, 워킹맘으로 열심히 살았다는 격려의 의미로 상을 받겠다"라며 "워킹맘들 힘내세요"라고 자신을 포함한 워킹맘들을 응원해 눈길을 끌었다.(SBS연예뉴스 김효정 에디터)