'SBS연예대상' 최우수상 김진경, "뱃속에 건강한 2세 자라고 있어…축구는 잠시 안녕" 깜짝 '임신' 발표

김진경이 깜짝 발표를 했다.30일 서울 마포구 상암동 SBS 프리즘타워에서 밤 8시 50분부터 생방송으로 진행된 '2025 SBS 연예대상'에서는 '골때녀'의 김진경과 이현이가 여자 최우수상을 공동 수상했다.이날 방송에서 김진경은 "이 자리에 섰다는 게 믿기지 않는데 열심히 축구를 한 덕분인 것 같다"라며 말문을 열었다.이어 김진경은 좋은 분들 덕분에 좋은 상을 받게 되었다며 고마움을 전했다.그리고 그는 "5년 동안 밥 먹고 축구만 했다. 많은 일들이 있었고 많은 성장도 했다"라며 자신에게 소중한 기회를 준 제작진들에게 마음을 전했다.또한 지난 5년 동안 동고동락하며 가족들보다 더 자주 보고 함께 울고 웃었던 '구척장신'을 향해 고맙고 사랑한다고 고백했다.이어 그는 "집안에 갑자기 축구선수가 생겨서 놀랐을 텐데 응원을 보내준 가족들 모두 고맙고 사랑한다. 그리고 저를 아껴주면서 당근과 채찍을 준 김승규 선수, 감사하고 사랑한다"라며 남편 김승규를 향한 멘트도 빠뜨리지 않았다.마지막으로 김진경은 "그런데 사랑하던 축구를 이제는 좀 쉬어야 할 타이밍이 온 것 같다. 제 뱃속에 건강한 2세가 잘 자라고 있다. 축구를 잠시 쉬어야 해서 아쉽지만 더 건강해져서 돌아오겠다"라며 기쁜 소식을 전해 모두의 뜨거운 박수를 받았다.(SBS연예뉴스 김효정 에디터)