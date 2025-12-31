러 외무부 대변인 "북 김여정에 새해 선물로 초상화 전달"

▲ 마리야 자하로바 러시아 외무 대변인이 김여정 북한 노동당 부부장에게 보낸 초상화

마리야 자하로바 러시아 외무부 대변인은 김정은 북한 국무위원장의 동생인 김여정 노동당 부부장과 새해 선물을 교환했다고 30일(현지시간) 밝혔습니다.자하로바 대변인은 이날 텔레그램에 신홍철 주러시아 북한대사를 통해 김여정의 새해 선물을 전달받았으며, 답례로 김여정의 초상화를 보냈다고 밝혔습니다.그는 김여정이 선물을 보낸 것을 전날 저녁에야 알았다며 "연말의 바쁜 일정 탓에 답례 선물을 준비하는 것이 거의 불가능했다.그래서 세계적으로 유명한 화가 니카스 사프로노프에게 도움을 요청했다"고 말했습니다.이어 사프로노프가 하룻밤 사이에 김여정의 초상화를 그려냈으며, 초상화에 담을 사진도 그와 함께 골랐다고 설명했습니다.자하로바 대변인은 "김여정을 개인적으로 알지 못하지만 이 사진이 부드러움과 여성스러움, 그리고 힘과 결단력이라는 언뜻 양립할 수 없어 보이는 두 가지 중요한 특성을 동시에 담고 있다고 생각했다"고 밝혔습니다.그는 이 초상화와 함께 신 대사가 선물을 전달하는 영상, 김여정이 보낸 것으로 보이는 대형 꽃병 사진을 함께 게재했습니다.(사진=마리야 자하로바 러시아 외무부 대변인 텔레그램, 연합뉴스)