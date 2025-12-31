'SBS연예대상' 우수상 지예은, "내성적이고 보잘것없는 나, 촬영할 때마다 기도를 해" 눈물

30일 서울 마포구 상암동 SBS 프리즘타워에서 밤 8시 50분부터 생방송으로 진행된 '2025 SBS 연예대상'에서는 지예은이 쇼버라이어티 부문 여자 우수상을 수상했다.
이날 우수상을 수상한 지예은은 "작년에 너무 떨어가지고 말을 못 해서 아쉬웠는데"라며 지난해 연예대상을 떠올렸다.
심호흡 끝에 지예은은 "천재 같은 런닝맨 스태프 분들 너무 감사드린다. 저를 이렇게 귀엽고 사랑스러운 캐릭터로 만들어 주셔서 감사드린다"라며 고마움을 전했다.
이어 그는 런닝맨 멤버들을 언급하며 "모두 모두 저를, 저 막내인데 너무너무 예뻐해 주셔서 감사하다"라며 울음을 터뜨렸다.
지예은은 "이번 연도에 기쁜 일도 많고 즐거운 일도 많고 슬픈 일도 많았다. 하지만 모든 게 너무 감사하다는 생각이 들었다"라며 감사한 마음을 전했다.
그리고 지예은은 가족들을 언급하며 또 한 번 울음을 터뜨려 눈길을 끌었다. 마지막으로 지예은은 "저는 진짜 너무 내성적이고 보잘것없어서 촬영할 때마다 기도를 하고 간다. 능력주신 하느님께 감사드린다"라며 2026년 모든 이들의 건강을 빌어 훈훈함을 자아냈다.
