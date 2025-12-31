'SBS연예대상' 우수상 지예은, "내성적이고 보잘것없는 나, 촬영할 때마다 기도를 해" 눈물

이미지 확대하기

지예은이 우수상을 수상하며 눈물을 보였다.30일 서울 마포구 상암동 SBS 프리즘타워에서 밤 8시 50분부터 생방송으로 진행된 '2025 SBS 연예대상'에서는 지예은이 쇼버라이어티 부문 여자 우수상을 수상했다.이날 우수상을 수상한 지예은은 "작년에 너무 떨어가지고 말을 못 해서 아쉬웠는데"라며 지난해 연예대상을 떠올렸다.심호흡 끝에 지예은은 "천재 같은 런닝맨 스태프 분들 너무 감사드린다. 저를 이렇게 귀엽고 사랑스러운 캐릭터로 만들어 주셔서 감사드린다"라며 고마움을 전했다.이어 그는 런닝맨 멤버들을 언급하며 "모두 모두 저를, 저 막내인데 너무너무 예뻐해 주셔서 감사하다"라며 울음을 터뜨렸다.지예은은 "이번 연도에 기쁜 일도 많고 즐거운 일도 많고 슬픈 일도 많았다. 하지만 모든 게 너무 감사하다는 생각이 들었다"라며 감사한 마음을 전했다.그리고 지예은은 가족들을 언급하며 또 한 번 울음을 터뜨려 눈길을 끌었다. 마지막으로 지예은은 "저는 진짜 너무 내성적이고 보잘것없어서 촬영할 때마다 기도를 하고 간다. 능력주신 하느님께 감사드린다"라며 2026년 모든 이들의 건강을 빌어 훈훈함을 자아냈다.(SBS연예뉴스 김효정 에디터)