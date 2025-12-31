'SBS연예대상' 우수상 유연석, "유재석과의 커플상 만으로도 의미 있었는데, 큰 상 놀랍고 감사해"

이미지 확대하기

유연석이 지난해 신인상에 이어 우수상을 수상했다.30일 서울 마포구 상암동 SBS 프리즘타워에서 밤 8시 50분부터 생방송으로 진행된 '2025 SBS 연예대상'에서는 유연석이 쇼버라이어티 부문 남자 우수상을 수상했다.이날 유연석은 "저는 오늘 재석이 형과 커플상을 수상한 것만으로도 정말 이곳에 온 의미가 있었다 생각했다. 그런데 이렇게 큰 상을 주셔서 너무 감사드린다"라고 마음을 전했다.이어 그는 "사실 처음 틈만 나면 시작할 때 잘할 수 있을까 그런 걱정이 많았다. 하지만 매주 틈주인, 틈친구들을 만나고 재석이 형을 보면서 항상 즐겁게 촬영하고 있다"라며 특별히 유재석에게 감사한 마음을 고백했다.스태프들의 노고도 언급한 유연석은 "저희는 시민분들을 찾아가서 틈에 즐거움을 드리고 선물까지 드리는 프로그램이다. 틈 주인들과 틈 친구들이 없었으면 이 프로그램은 사랑받지 못했을 거다"라며 틈주인과 틈친구들에 대한 인사도 잊지 않았다.소속사 스태프들과 팬들에게도 감사의 인사를 전한 유연석은 "틈이 뭘까, 인생이나 사람한테 틈이 생긴다는 게 뭘까를 생각했다. 인생에 틈이 생기는 게 실패는 아니고 숨 쉴 수 있는 공간을 주는 것이라는 생각이 들었다. 사람한테도 빈틈이 있다는 게 부족한 거 같지 않고 그런 의미가 아니라 한 발 다가갈 수 있는 공간이 만들어진다는 것 같아서 매력적인 단어로 느껴졌다"라며 "틈을 찾아가서 잠깐의 행복과 즐거움을 드릴 수 있는 프로그램 할 수 있어서 감사하다"라고 프로그램에 대한 남다른 애정을 드러냈다.(SBS연예뉴스 김효정 에디터)