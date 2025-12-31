'SBS연예대상' 윤시윤-박하얀 '리얼리티 부문 우수상'…부모님 향해 '애틋한 마음' 고백

이미지 확대하기

윤시윤과 박하얀이 우수상의 주인공이 됐다.30일 서울 마포구 상암동 SBS 프리즘타워에서 밤 8시 50분부터 생방송으로 진행된 '2025 SBS 연예대상'에서는 윤시윤과 박하얀이 리얼리티 부문 우수상을 수상했다.'미운 우리 새끼'를 통해 새로운 모습을 선보인 윤시윤은 "죄송스러울 정도로 큰 상이다. 너무 감사드린다"라며 소감을 전했다.이어 그는 "미우새에 나오게 될 줄도 상을 받게 될 줄도 몰랐다"라며 자신의 수상을 믿지 못하는 모습을 보였다.그리고 윤시윤은 "좋은 배우란 뭘까, 좋은 어른이 되는 게 뭘까, 좋은 연예인이 되는 게 뭘까 고민했다. 하지만 단 한 번도 좋은 아들이라는 게 뭔지 고민해 본 적 없다. 이 프로그램을 통해서 어머니 시선으로 보는 저를 처음 보고 내가 밉고 철없다는 걸 깨달았다. 오랫동안 묵묵히 나를 바라봐준 부모님의 마음을 늦게라도 배울 수 있게 되어 감사하다"라며 고마움을 전했다.또한 그는 "이 상은 저희 엄마랑 같이 받은 상이다. 엄마 이건 우리 둘의 상이야, 고마워 사랑해"라며 어머니를 향한 애틋한 마음을 고백했다.'골때녀'로 활약한 박하얀도 우수상의 영광을 안았다. 그는 자신이 이 자리에 설 수 있도록 도와준 사람들이 많다며 스태프들과 출연진들에게 고마움을 전했다.또한 박하얀은 "우리가 함께였기에 가능했고 이 영광을 함께 나누고 싶다"라며 '국대패밀리'의 팀원과 코치진에게 마음을 전했다.마지막으로 박하얀은 "늘 제 곁에서 따뜻한 마음으로 큰 버팀목이 되어주는 엄마와 오빠 진심으로 감사하고 사랑한다. 그리고 지금 제 모습을 보고 굉장히 기뻐하고 누구보다 행복해할 분, 영원한 베스트 프렌드이자 사랑하는 딸 바보 아빠, 아빠 나 상 받았다. 너무 많이 그립고 너무 많이 보고 싶다"라며 소감을 마무리했다.(SBS연예뉴스 김효정 에디터)