'SBS연예대상' 윤시윤-박하얀 '리얼리티 부문 우수상'…부모님 향해 '애틋한 마음' 고백

30일 서울 마포구 상암동 SBS 프리즘타워에서 밤 8시 50분부터 생방송으로 진행된 '2025 SBS 연예대상'에서는 윤시윤과 박하얀이 리얼리티 부문 우수상을 수상했다.
'미운 우리 새끼'를 통해 새로운 모습을 선보인 윤시윤은 "죄송스러울 정도로 큰 상이다. 너무 감사드린다"라며 소감을 전했다.
이어 그는 "미우새에 나오게 될 줄도 상을 받게 될 줄도 몰랐다"라며 자신의 수상을 믿지 못하는 모습을 보였다.
그리고 윤시윤은 "좋은 배우란 뭘까, 좋은 어른이 되는 게 뭘까, 좋은 연예인이 되는 게 뭘까 고민했다. 하지만 단 한 번도 좋은 아들이라는 게 뭔지 고민해 본 적 없다. 이 프로그램을 통해서 어머니 시선으로 보는 저를 처음 보고 내가 밉고 철없다는 걸 깨달았다. 오랫동안 묵묵히 나를 바라봐준 부모님의 마음을 늦게라도 배울 수 있게 되어 감사하다"라며 고마움을 전했다.
또한 그는 "이 상은 저희 엄마랑 같이 받은 상이다. 엄마 이건 우리 둘의 상이야, 고마워 사랑해"라며 어머니를 향한 애틋한 마음을 고백했다.
'골때녀'로 활약한 박하얀도 우수상의 영광을 안았다. 그는 자신이 이 자리에 설 수 있도록 도와준 사람들이 많다며 스태프들과 출연진들에게 고마움을 전했다.
또한 박하얀은 "우리가 함께였기에 가능했고 이 영광을 함께 나누고 싶다"라며 '국대패밀리'의 팀원과 코치진에게 마음을 전했다.
마지막으로 박하얀은 "늘 제 곁에서 따뜻한 마음으로 큰 버팀목이 되어주는 엄마와 오빠 진심으로 감사하고 사랑한다. 그리고 지금 제 모습을 보고 굉장히 기뻐하고 누구보다 행복해할 분, 영원한 베스트 프렌드이자 사랑하는 딸 바보 아빠, 아빠 나 상 받았다. 너무 많이 그립고 너무 많이 보고 싶다"라며 소감을 마무리했다.
(SBS연예뉴스 김효정 에디터)
댓글