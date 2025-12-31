'SBS연예대상' 이경규, "까다로운 조건에 맞는 내가 공로상…내년부터는 공로상 폐지하라"

이미지 확대하기

이경규가 공로상 수상과 함께 공로상 폐지를 주장했다.30일 서울 마포구 상암동 SBS 프리즘타워에서 밤 8시 50분부터 생방송으로 진행된 '2025 SBS 연예대상'에서는 이경규가 공로상의 영광을 안았다.이날 공로상을 수상한 이경규는 "음악 좀 줄여주세요. 멘트 하는데 음악을 깔면 어떡해"라고 화를 내며 소감을 시작했다.이어 그는 "연예대상의 꽃은 공로상이다. 원래 대상 다음에 해야 되는데 시간 관계상 먼저 발표하는 거다. 시청률도 공로상이 제일 높을 거다"라고 장담했다.그리고 이경규는 공로상은 아무나 타지 못한다며 공로상의 조건을 나열했다. 그는 "첫 번째 40년 이상 별 탈 없이 활동해야 한다. 그리고 그 방송국에서 대상 1번 정도는 받아줘야 된다. 가장 중요한 건 인성이다. 인성이 좋아야 이 상을 탈 수 있다. 그래서 25년에는 내가 공로상을 받게 됐다"라며 자부심을 보였다.이어 그는 "내년엔 누가 공로상을 탈까 고민했다. 근데 아무리 생각해도 별 다른 인물이 없어서 올해로 공로상은 폐지될 거다. 이 공로상은 내가 마지막으로 타는 상이다. 공로상을 폐지하라"라고 목소리를 높여 폭소를 자아냈다.(SBS연예뉴스 김효정 에디터)