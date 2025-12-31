'SBS연예대상' 윤현민, "어려운 결정 내려준 어머니 두 분께 감사"…'엔터테이너상' 수상

이미지 확대하기

윤현민이 엔터테이너상의 주인공이 됐다.30일 서울 마포구 상암동 SBS 프리즘타워에서 밤 8시 50분부터 생방송으로 진행된 '2025 SBS 연예대상'에서는 윤현민이 베스트 엔터테이너상을 수상했다.이날 '미우새'로 엔터테이너상을 수상한 윤현민은 자신의 수상에 믿을 수 없다는 표정을 지어 눈길을 끌었다.윤현민은 "살면서 연예대상에 처음 초대를 받았다. 수상은 정말 상상도 못 했다. 너무 감사드린다"라며 인사를 전했다.이어 그는 "저한테는 어머니 두 분이 계신다"라며 "미우새 결정에 있어 두 분의 어려운 결정이 있었다. 흔쾌히 고민 끝에 결정을 내려주신 어머니 두 분께 감사드린다"라고 소중한 두 명의 어머니에게 감사한 마음을 전했다.그리고 그는 "내년에도 드라마 속에 만들어진 윤현민 말고 솔직하고 꾸밈없는 모습을 선보일 기회가 주어진다면 다시 한번 찾아가겠다"라며 내년에도 진솔한 모습으로 시청자들을 만날 것을 약속했다.마지막으로 윤현민은 "하늘에서 보고 계시는 아버지 사랑합니다"라고 그리운 아버지에게도 마음을 전해 눈길을 끌었다.(SBS연예뉴스 김효정 에디터)