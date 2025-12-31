'SBS연예대상' 탁재훈, 비밀 연애 의혹에 "대상 받으면 공개하고 못 받으면 계속 숨길 것"

30일 서울 마포구 상암동 SBS 프리즘타워에서 밤 8시 50분부터 생방송으로 진행된 '2025 SBS 연예대상'에서는 이수지가 여러 부캐로 변신해 대상 후보들을 소개했다.
랑데뷰 미용실 서영자 원장으로 분한 이수지는 대상 후보 탁재훈에 대해 "탁재훈이가 요새 만나는 여자가 있는데 대상 받으려고 말을 안 한다 더라"라고 말해 눈길을 끌었다.
앞서 '미운 우리 새끼'에서 손금을 보았던 탁재훈. 손금가는 "가까운 시일 내에 결혼운이 있다. 라스트 찬스"라고 말했고, 이를 들은 탁재훈은 무언가 숨기는 듯한 반응을 보인 바 있다.
이에 서영자는 "김준호 이상민이 결혼하고 찬밥이 됐다. 그래서 싱글 마케팅을 하는 거다"라며 "탁재훈 씨, 대상 한 번 더 타려고 여자친구를 숨기고 공개 연애를 안 한다고 하던데 사실이냐"라고 단도직입적으로 물었다.
그러자 탁재훈은 "대상을 타면 제가 말씀을 드리겠고 대상을 못 받으면 계속 숨기겠다"라고 대답을 했다. 이에 그의 옆에 앉아있던 이상민은 "있어 있어"라며 무언가 아는 것 같은 반응을 보였다.
마지막으로 탁재훈은 "어디선가 보고 있을 그녀에게 한 마디 하겠다. 대상 탈 때까지만 참아줘. 그리고 그전에 들키면 우리 헤어지는 거다"라고 말해 폭소를 자아냈다.
(SBS연예뉴스 김효정 에디터)
