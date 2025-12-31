'SBS연예대상' 탁재훈, 비밀 연애 의혹에 "대상 받으면 공개하고 못 받으면 계속 숨길 것"

이미지 확대하기

대상을 위한 탁재훈의 싱글 마케팅은 진실?30일 서울 마포구 상암동 SBS 프리즘타워에서 밤 8시 50분부터 생방송으로 진행된 '2025 SBS 연예대상'에서는 이수지가 여러 부캐로 변신해 대상 후보들을 소개했다.랑데뷰 미용실 서영자 원장으로 분한 이수지는 대상 후보 탁재훈에 대해 "탁재훈이가 요새 만나는 여자가 있는데 대상 받으려고 말을 안 한다 더라"라고 말해 눈길을 끌었다.앞서 '미운 우리 새끼'에서 손금을 보았던 탁재훈. 손금가는 "가까운 시일 내에 결혼운이 있다. 라스트 찬스"라고 말했고, 이를 들은 탁재훈은 무언가 숨기는 듯한 반응을 보인 바 있다.이에 서영자는 "김준호 이상민이 결혼하고 찬밥이 됐다. 그래서 싱글 마케팅을 하는 거다"라며 "탁재훈 씨, 대상 한 번 더 타려고 여자친구를 숨기고 공개 연애를 안 한다고 하던데 사실이냐"라고 단도직입적으로 물었다.그러자 탁재훈은 "대상을 타면 제가 말씀을 드리겠고 대상을 못 받으면 계속 숨기겠다"라고 대답을 했다. 이에 그의 옆에 앉아있던 이상민은 "있어 있어"라며 무언가 아는 것 같은 반응을 보였다.마지막으로 탁재훈은 "어디선가 보고 있을 그녀에게 한 마디 하겠다. 대상 탈 때까지만 참아줘. 그리고 그전에 들키면 우리 헤어지는 거다"라고 말해 폭소를 자아냈다.(SBS연예뉴스 김효정 에디터)